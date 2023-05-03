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Usine IA
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Adaptez votre vision IA à la réalité d'entreprise.

L'usine IA de Cognizant est l'écosystème d'entreprise conçu pour alimenter l'intégralité du cycle de vie de l'IA, du projet jusqu'à la production à l'échelle pilotée. Élément fondateur de notre stratégie axée sur l'IA, elle aide les entreprises à produire des résultats IA rentables, évolutifs et sécurisés.
Basée sur l'usine IA Dell avec NVIDIA, cette plateforme associe l'infrastructure IA validée de Dell, les puces graphiques NVIDIA et ses logiciels IA d'entreprise pour former une pile unifiée de bout en bout capable de prendre en charge de manière fluide les environnements sur site, privés, publics et hybrides.
Qu'il s'agisse d'agents intelligents, d'ajustement de LLM ou de modernisation des plateformes existantes, l'usine IA permet aux entreprises de passer en toute confiance de l'expérimentation aux effets concrets.

Accélérez l'adoption de l'IA grâce à une expertise éprouvée.

Forts de notre expertise, nous intégrons la pile IA complète (infrastructure, plateformes et actifs intelligents) pour générer des résultats métier mesurables à partir de votre potentiel IA.

Puissance de l'IA unifiée

Une solution full-stack qui intègre l'intelligence agentique avec une infrastructure de bout en bout accélère chaque cas pratique d'entreprise.

icône circulaire
Couche de résilience IA

Cette couche est un plan de contrôle unifié garant de la surveillance, de la gouvernance et de la gestion constante des agents IA.

Icône de renouvellement d'achat
Dossiers de cadrage et agents préconstruits

Dossiers de cadrage prêts à l'emploi et agents préconfigurés aident à la rationalisation du déploiement et à produire plus rapidement de la valeur ajoutée.

Icône de triple flèche
Sécurité d'entreprise

Des garde-fous intégrés garantissent une sécurité, une gouvernance et une conformité à toute épreuve grâce à la norme ISO/IEC 42001:2023.

Icône sécurité

Avec un potentiel illimité, nous établissons des cas pratiques dans tous les secteurs.

Assurance
  • Gestion agentique des incidents
  • Gestion des flux de valeur
  • Relations investisseurs
Industrie
  • Jumeau numérique/usine digitale 
  • Automatisation des services 
  • Opérations de service de terrain
  • Logistique et chaîne d'approvisionnement agentiques
Industrie pharmaceutique
  • Solution agentique d'accès au marché de l'IA
  • Production de protocoles
  • Neuro® AI pour les domaines médical, légal et réglementaire 
  • Découverte de médicaments
  • Données et analyses génomiques
Distribution
  • Marketing personnalisé  
  • Assistant de réglementation des compagnies aériennes
  • Assistant de décisions d'itinéraire
  • Assistant en magasin
  • Centre de contact de vente au détail
  • Système de gestion des commandes

Ressources

Infrastructure IA conçue pour la grande échelle

Découvrez comment Cognizant et Dell Technologies redéfinissent l'IA d'entreprise en proposant une architecture unifiée sécurisée génératrice de résultats métier concrets.

Construction de la plateforme IA d'entreprise du noyau jusqu'aux terminaux

Découvrez comment Cognizant et Dell Technologies aident les entreprises grâce à leur architecture unifiée, garante de leur sécurité, de leur souveraineté et du retour sur investissement.

En savoir plus
Motif circulaire abstrait formé de lueurs bleues et roses

Points de vue

Construction d'infrastructure pour alimenter l'IA à grande échelle

Découvrez comment les entreprises peuvent basculer des pilotes IA vers des parcs d'agents gouvernés et orientés production. Ainsi, elles peuvent combiner l'autonomie, la sécurité, les performances et les moindres coûts grâce à une infrastructure IA conçue à dessein.

En savoir plus
Lignes digitales abstraites
L'économie de la segmentation des puces graphiques

Découvrez comment la segmentation et la mutualisation peuvent drastiquement réduire les coûts d'infrastructure et accélérer l'IA à grande échelle.

En savoir plus
Des rangées de serveurs empilés

Partenaires

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Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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