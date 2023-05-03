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Automatisation intelligente des processus
Contact

Automatisation intelligente moderne basée sur l'IA

Connectez vos processus, vos collaborateurs et vos informations dans l'ensemble de votre entreprise avec l'automatisation intelligente des processus (IPA) basée sur l'IA pour des performances inédites à moindre coût.
Nous aidons nos clients à repenser la manière dont ils créent de la valeur, innovent et évoluent en combinant l'expertise métier et processus grâce à des plateformes digitales intelligentes basées sur l'IA afin d'optimiser les opérations de l'entreprise.
Allier facteur humain et digital pour maximiser les résultats pour l’entreprise

Nous allions des services de conseil métier et de conseil en processus ainsi que notre expertise sectorielle et technologique à la conduite du changement pour aider les entreprises à réaliser le plein potentiel de l’automatisation intelligente des processus.

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À la une : Cognizant Neuro® Business Processes 

Découvrez un moyen plus rapide et plus simple de fournir des expériences fluides.

Découvrez comment notre plateforme d'automatisation alimentée par l'IA accélère l'intégration de données et la production de rapports, améliore l'efficacité et transforme les processus, quel que soit le domaine. 

Gooty Agraharam, Cognizant VP - Digital Business Operations’ IPA Practice

Gooty Agraharam
IPA Global Head and VP - Digital Business Operations IPA
Cognizant 

Nos offres

Travaillez plus intelligemment, exploitez votre potentiel

Le pôle Automatisation intelligente des processus de Cognizant associe des services de conseil, des partenariats étroits avec des fournisseurs et des solutions intégrées pour créer et exécuter des feuilles de route stratégiques. Nous commençons là où vous en êtes dans votre parcours d'automatisation et nous vous aidons à accélérer votre rythme d'adoption, en intégrant nos équipes de sorte qu'elles imprègnent votre culture pour obtenir des résultats.

Accélérer. Simplifier. Déployer.

Le facteur humain a autant d’importance que la technologie choisie lors du déploiement de l'automatisation intelligente. Notre équipe conseil travaille vous accompagne pour créer un cadre durable qui puisse être déployé à grande échelle, établir le bon modèle opérationnel et intégrer la conduite du changement. Grâce à une expertise approfondie du domaine, des offres et une méthodologie basée sur les données, nous travaillons avec vous pour moderniser vos processus métier les plus stratégiques. 

Nous vous apportons une perspective unique sur votre environnement technologique. Avec nos solutions intégrées, de bout en bout, vous pourrez accélérer votre transformation digitale et mieux piloter vos activités dans un paysage en constante évolution.

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Repenser le travail et intégrer le digital

Pour optimiser les résultats de votre entreprise avec l’automatisation intelligente des processus, il faut déployer la technologie la plus adaptée à votre écosystème informatique, et ce sur toutes vos opérations digitales. Nos solutions et celles de notre écosystème de partenaires vous aident à simplifier, accélérer et étendre l’automatisation, permettant aux processus complets de créer des modèles opérationnels flexibles et résilients.

Nous vous aidons à démocratiser les technologies d'automatisation au sein de vos équipes métiers et opérationnelles en vous fournissant une plateforme évolutive comprenant les meilleurs outils et accélérateurs du marché. Avec des solutions low-code, la documentation de tâches, la cartographie des processus et des plateformes cognitives cross-processus, vos collaborateurs peuvent abandonner les tâches à faible valeur ajoutée au profit de plus d’innovation.

Un résultat sur mesure adapté à vos méthodes de travail

Le succès de l'automatisation intelligente des processus repose sur deux éléments indispensables : avoir la bonne technologie et être accompagné d’un partenaire qui s'imprègne de votre façon de travailler. Nous délivrons des solutions flexibles, adaptées et personnalisées qui offrent une approche non linéaire de la transformation digitale. Notre modèle opérationnel garantit la qualité en utilisant la conduite du changement pour améliorer les résultats. 

Avec notre approche plateforme, nous intégrons des technologies interconnectées pour accélérer l’automatisation, optimiser l’exécution et renforcer le caractère reproductible et l’évolutivité tout en garantissant la résilience. Nos cadres, accélérateurs et ressources spécifiques à un domaine vous aident à créer de la valeur plus rapidement. Nous mettons en œuvre des stratégies de développement pour les citoyens allant des groupes ciblés à des déploiements à grande échelle.

Modèles opérationnels modernes

La raison d’être de votre entreprise est de servir au mieux vos clients – c’est à dire comprendre leurs besoins et agir rapidement pour répondre à leurs demandes. Notre objectif est de vous aider à réaliser cette ambition. Nos services d'automatisation externalisés entièrement managés vous offrent plus de flexibilité pour gérer et déployer vos processus d'innovation. 

Nos services sont orientés résultats, de la gestion documentaire jusqu’au développement, au déploiement et à la maintenance de l’automatisation de vos processus. Nous fournissons des activités durables.

De la RPA traditionnelle à l'automatisation agentique à grande échelle

Lors de la UiPath Fusion 2025, Venkat Bhaskara (Director of Automations-AgentOps chez Pearson Education) et Mariesa Coughanour (Head of NA Delivery, Advisory & Mindshare, Intelligent Automation chez Cognizant) ont exposé comment les entreprises dépassent l'automatisation traditionnelle et se tournent vers des agents intelligents et orientés objectifs.
Intervention de Mariesa Coughanour et Venkat Bhaskara

Regardez cette vidéo pour obtenir des informations pratiques sur la gestion des modifications, la priorisation des parties prenantes et le développement de compétences. Profitez également d'un cas concret illustrant la méthode Pearson Education de transformation du processus d'inscription des étudiants avec AgentOps.

Cognizant relève les défis de l'automatisation avec ses partenaires

Révéler l'avenir de l'IA et de l'automatisation

Découvrez le monde révolutionnaire de l'automatisation agentique des processus avec Cognizant et Automation Anywhere.

Créer l'entreprise automatisée de nouvelle génération

Explorez un avenir dans lequel la conformité, l'efficacité et les technologies de nouvelle génération produisent des résultats concrets avec Cognizant, Amgen et UIPath.

Distinctions

Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® Intelligent Process Automation Solutions 2025 d'Everest Group

Les forces de Cognizant en API saluées par Everest Group

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste Voir l'infographie
Badge de récompense Peak Matrix Intelligent process automation
Cognizant nommé Leader PEAK Matrix® d'Everest Group pour l'automatisation intelligente des processus 2024

Pour la 5e année consécutive, Cognizant s'est classé parmi les leaders dans l'évaluation PEAK Matrix® d'Everest Group pour les services d'automatisation intelligente des processus. Ce classement reflète notre culture d'excellence et notre volonté d'investir dans les talents et la technologie.

Lire le rapport
Badge de récompense Peak Matrix Intelligent process automation
Cognizant nommé leader dans le rapport Avasant 2023 de RadarView sur la transformation des processus bancaires

Nous avons obtenu des notes élevées pour notre expertise dans le domaine et nos services stratégiques axés sur l'avenir en faveur des institutions financières qui cherchent à moderniser leurs opérations autour des paiements et des cartes, des services bancaires de base, des aléas et de la conformité.

Lire le rapport
Badge Avasant RadarView 2023 Transformation des processus bancaires professionnels

Prix du partenaire

Partenaire de l'année 2025 de Microsoft Intelligent Automation

Cognizant nommée par Microsoft partenaire de l’année 2025 pour l’automatisation intelligente. Cette réussite met en lumière l'avance de Cognizant dans la conception de solutions d'automatisation et d'IA évolutives grâce à la pile technologique de Microsoft pour la transformation digitale sur tous les secteurs.

En savoir plus
Badge de partenaire de l'année 2025 de Microsoft Intelligent Automation
Partenaire de l'année 2023 d'Automation Anywhere

Cognizant est désigné partenaire de solutions d'innovation de l'année pour l'Amérique du Nord pour la création de solutions créatives reposant sur de nouveaux produits et l'IA générative.

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Badge de partenaire de l'année 2023 d'Automation Anywhere
Partenaire de l'année 2023 de Microsoft Intelligent Automation

Cognizant a été désigné partenaire IA mondial de l'année par Microsoft pour son excellence en matière d'innovation et de mise en œuvre de solutions client basées sur les technologies Microsoft Power Platform.

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Badge de partenaire de l'année 2023 de Microsoft Intelligent Automation
UiPath 2022 - Partenaire de l'année pour le BPO et les services gérés

Cognizant remporte deux prix : Partenaire mondial de l'année pour l'externalisation des processus d'affaires (BPO) et les services gérés (MS), et partenaire régional (Amériques) de l'année pour le BPO / MS. Ces deux prix soulignent la réussite de Cognizant dans l'utilisation des produits UiPath pour faire évoluer les opérations métiers digitales de nos clients.

Lire le communiqué
Logo UiPath
SS&C Blue Prism 2023 – Partenaire régional bonnes pratiques et mise en œuvre

Cognizant a reçu le prix du partenaire régional bonnes pratiques et mise en œuvre de l'année dans la région APAC. Ce prix a été décerné sur la base de notre expertise en automatisation intelligente pour transformer avec le digital la façon dont les entreprises fonctionnent, se positionnent et innovent.

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Badge SS&C Blue Prism 2023 – Partenaire régional bonnes pratiques et mise en œuvre
Partenaire stratégique de l'année de Workato en 2021

Cognizant est reconnu par Workato pour son excellence en matière d'exécution et son expertise sectorielle permettant aux clients d'automatiser le travail dans toute l'entreprise.

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Badge de partenaire stratégique de l'année de Workato en 2021
UiPath 2021 : Partenaire de croissance mondial de l'année

Cognizant est reconnu comme un leader des produits, solutions et capacités de croissance UiPath pour faire évoluer les programmes d'automatisation de ses clients.

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Logo UiPath
BUSINESS INTELLIGENCE

Insights

BLOG

L'usine hypothécaire d'avenir : adapter les prêts à l'IA et à l'automatisation

Opérations hypothécaires plus intelligentes, évolutives et centrées sur le client. Poursuivez la lecture pour consulter la feuille de route pratique qui permet aux entreprises de générer immédiatement de la valeur ajoutée tout en se préparant aux capacités IA avancées.

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Un cercle ondulé au milieu d'un environnement bleu abstrait.

BLOG

Conseils pratiques pour intégrer l'IA générative

Les mondes de l'automatisation et de l'IA générative s'unissent pour améliorer les processus métiers d'une manière inédite. Dans cet article, Mariesa Coughanour, du pôle Cognizant Automation, explique les clés d'une intégration réussie de ces technologies.

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image

RAPPORT

Tirer le meilleur parti de votre investissement dans l'automatisation intelligente des processus

Pour optimiser votre investissement dans l'automatisation intelligente, commencez par une évaluation complète de votre coût total de possession (TCO).

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tourbillons graphiques bleus et verts

BLOG

Technologie n°1 au service de la durabilité : l'automatisation intelligente

Notre récent rapport « Deep Green » montre clairement comment les entreprises peuvent devenir des leaders en matière de durabilité pour répondre aux besoins d'un monde en mutation.

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Une serre éco-construite

LIVRE BLANC

Comment les nouveaux processus numériques font les grandes expériences

À une époque où les expériences sont tout, l'automatisation des processus pour plus de vitesse, d'intelligence et de fluidité constituera un avantage concurrentiel important.

Lire le livre blanc
femme vérifiant quelque chose sur une tablette

RAPPORT

Renforcer l'automatisation intelligente

Les organisations qui ont intégré l'automatisation intelligente, non seulement à leurs stratégies mais aussi à la façon dont leurs employés travaillent, ont enregistré des résultats supérieurs.

Lire l'étude
Une serre éco-construite

BLOG

Le travail à distance freine l'innovation ? Pas si vite...

Une étude très discutée devient soudainement nettement moins intéressante après examen de la chronologie de ses résultats.

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Découvrez d'autres services de processus métiers (BPS)

Services de processus métiers (BPS) modernes

Découvrez nos services de processus métiers (BPS) modernes

Neuro® Business Processes

Une solution d'automatisation qui simplifie et accélère l'adoption de l'automatisation et de l'IA dans l'entreprise.

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

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