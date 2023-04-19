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Google Cloud
Le Google Business Group de Cognizant accélère la transformation cloud, optimise les expériences et améliore les résultats pour les clients.

Notre approche unique, nos investissements constants dans l'innovation et la formation continue de nos talents du numérique permettent de résoudre les problèmes des entreprises sur l'infrastructure sécurisée de Google Cloud, qui optimise la pertinence, améliore l'expérience client et offre des avantages tangibles. 

Nous combinons la culture, les talents et la technologie afin d'encourager l'innovation. 

Notre expérience en matière de données, d'IA et de modernisation, ainsi que notre expertise des données de Google Cloud, nous permettent d'élaborer des stratégies sectorielles qui favorisent les résultats commerciaux et l'innovation continue.

logo partenaire Google Cloud
Conception d'avenir

Découvrez comment Cognizant et Google Cloud redéfinissent l'IA d'entreprise par le transfert des organisations des plateformes déconnectées vers une exécution unifiée, des pilotes IA jusqu'aux résultats de production concrets. Cet e-book détaille un partenariat privilégié, des capacités d'IA agentique, des études de cas concrets ainsi que les engagements de 2026 en vue d'aider les entreprises à prendre les rênes de la nouvelle ère de la transformation intelligente.

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Vue en contre-plongée de l'arête d'un immeuble moderne
L'avantage de l'agent : l'adaptation aux nouveaux impératifs stratégiques de l'IA d'entreprise

Cet ebook étudie l'état actuel du marché des agents IA, avec un examen des opportunités exceptionnelles et des obstacles significatifs qui se présentent aux entreprises alors qu'elles traversent ce paysage en constante évolution. Parallèlement, il souligne comment Cognizant et Google Cloud ont formé ensemble le partenariat idéal pour positionner les entreprises en vue de leur succès dans cette nouvelle ère de l'IA agentique.

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Des lignes graphiques bleu électrique évoquent la vitesse.
Cognizant citée parmi les leaders reconnus dans l'édition 2025 du rapport ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem pour les États-Unis

Cognizant a été nommée leader de quatre domaines stratégiques dans le prestigieux rapport ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025 pour les États-Unis. Cette distinction consolide sa position de partenaire de confiance pour la transformation des entreprises au contact du cloud et de l'IA.

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Logo de l'ISG Provider Lens
Cognizant approfondit son partenariat stratégique avec Google Cloud afin d'accélérer l'adoption de l'IA agentique par les entreprises

Cette collaboration s'appuie sur les plateformes propriétaires de Cognizant et Gemini Enterprise pour aider les clients à automatiser leurs principales fonctions métier et améliorer la fourniture des services.

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logo de l'agent IA Google Gemini
L'engagement client autonome par Cognizant®

Entrez dans le futur du service client avec notre engagement client autonome alimenté par l'IA. Conçu avec Google Cloud, il associe la reconnaissance de l'intention en temps réel, l'automatisation intelligente et l'empathie humaine pour proposer des expériences rapides, intuitives et profondément humaines. Il redéfinit ainsi la manière dont les entreprises se lient aux clients via des solutions intelligentes, évolutives et sensibles au secteur.

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Image abstraite de vagues colorées
Créer des expériences d'IA générative personnalisées

Une technologie révolutionnaire, alimentée par l'IA générative et la plateforme Google Cloud (GCP), redessine le visage du service client. Découvrez comment nous utilisons cette technologie dans notre approche de bout en bout pour relever des défis métiers courants tels que des données de formation limitées, des barrières linguistiques et un volume d'appels élevé, afin d'offrir à nos clients une expérience client exceptionnelle et personnalisée, ainsi qu'un meilleur rapport coût-efficacité.

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Transformer intégralement les centres de contact

Offrir une expérience client omnicanale (CX) est devenu la priorité du moment. Pour répondre à cette exigence, les entreprises doivent offrir des services en libre-service et plus de personnalisation, à grande échelle.

Découvrez comment Cognizant et Google CCAI peuvent vous aider à améliorer votre CX tout en simplifiant le parcours de vos clients.

Télécharger le livre blanc
Transformer intégralement les centres de contact
SOLUTIONS, SERVICES ET CAPACITÉS

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner.

Construire le socle

Approches flexibles de la modernisation de l'infrastructure, du réhébergement à la plateforme.

  • Migration cloud :faites migrer les charges de travail d'AWS et d'Azure sur une plateforme Google Cloud modernisée.
  • Sortie des centres de données : développez une stratégie de sortie (lift and shift, changements applicatifs ou hybride).
  • Landing Zone-as-a-Service : créez facilement des environnements cloud sécurisés et conformes.
  • Opérations hybrides et multicloud : explorez des cas d’utilisation pour l'informatique de périphérie, la planification de la continuité des opérations (BCP), la reprise après sinistre (DR), la modernisation de la base de données et les solutions métal nu. 

Efficacité améliorée

Accélérez l'innovation, réduisez les coûts et assurez la transparence du développement et des opérations.

  • Hybride, multicloud avec Anthos : transformez votre entreprise avec Anthos, notre plateforme de modernisation d'applications.
  • Développement nativement cloud : accélérez la productivité des développeurs, simplifiez vos opérations et intégrez la sécurité et la conformité à votre processus de livraison de logiciels avec Google Cloud.
  • Modernisation des applications : faites migrer les applications traditionnelles des machines virtuelles vers des conteneurs dans des clusters Google Kubernetes Engine (GKE) ou Anthos.
  • Cas d'utilisation : explorez le DevOps, la modernisation mainframe, Digital App Factory sur GCP et Apigee Jumpstart sur GCP.

Mise à jour et transformation des données

Faites migrer et gérez l'ensemble de vos données d'entreprise en toute sécurité, de façon fiable, avec une haute disponibilité et un retour sur investissement avéré pour un délai de réalisation plus rapide.

  • Modernisation des données : modernisez votre data warehouse en exploitant des solutions Google entièrement gérées, rapides, évolutives et rentables intégrant le machine learning.
  • Migration des data warehouses existants vers le cloud : faites migrer l'environnement de données existant de Netezza et Teradata vers BigQuery.
  • Prise de décision intelligente : transformez les données en informations exploitables sur une plateforme complète d'analyse des données.
  • Cas d’utilisation : explorez des solutions pour le métal nu Oracle et la migration Microsoft SQL, la modernisation de la BI et les analyses marketing.

Business intelligence

Renforcez l'impact en accélérant la prise de décisions intelligentes.

  • Deep learning : exploitez le framework de deep learning pour les sinistres automobiles et le calcul de probabilité d'accidents futurs.
  • IA générative : exploitez de puissants outils pour la conception, l'ajustement et le déploiement de modèles d'IA. Améliorez la création de contenu, la recherche et le service client.
  • Agentspace : déployez des workflows multi-agents dans une enterprise connectée.
  • Cas d’utilisation : explorez l'IA générative, l'IA d'entreprise, l'IA sectorielle, l'intelligence client et l'intelligence opérationnelle.

Pour en savoir plus, consultez les pages Intelligence artificielle et IA générative.

Bâtissez l'avenir

  • Accélérez vos processus de déploiement
  • Améliorez la stabilité de vos logiciels
  • Intégrez des mesures de sécurité en amont

Établissez des liens à chaque point d'interaction

Intégrez des fonctionnalités d'IA conversationnelles et de centre de contacts en tant que service (CCaaS).

  • Modèles d'IA multimodale : assurez des communications fluides entre différents canaux.
  • Agents conversationnels : proposez une expérience clé en main avec l'automatisation et des configurations cliquables. Ces avantages réduisent le temps de conception, de déploiement et de maintenance des agents virtuels.
  • Au service de la réussite client : offrez des expériences uniques qui génèrent des résultats reposant sur l'empathie et la confiance des clients.
  • Cas d’utilisation : explorez les IA conversationnelles. 
NOTRE EXPERTISE

Expertise Google Cloud

Cognizant obtient neuf distinctions Google Cloud de niveau « Expertise ».

Industrie

Commerce de détail et vente en gros

Services financiers

Solution

Intelligence artificielle : conception conversationnelle

Intelligence artificielle : Vertex AI

Modernisation d'infrastructure : archivage de données

Modernisation d'infrastructure : SAP sur Google Cloud

Produit/technologie

Teradata

Apigee

Technologie partenaire : SAP

PRIX ET DISTINCTIONS

Nos partenaires attendent de nous les standards les plus élevés.

Ils savent ce qu'est la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos services répondant aux meilleurs standards du marché.

Badge portant la mention « Global Partner of the Year Data & Analytics 2026 »
Badge indiquant Industry Solutions Partner of the Year Healthcare and Life Sciences 2026
Badge portant la mention « Global Partner of the Year Retail 2025 »
Badge portant la mention « Global Partner of the Year Data & Analytics 2025 »
Badge portant la mention "Global Partner of the Year Breakthrough 2024"
Badge indiquant Industry Solution Services Partner of the Year Healthcare & Life Sciences 2024
Badge portant la mention Australia and New Zealand Partner of the Year Services 2024
Badge indiquant la Specialization Partner of the Year Data Analytics 2024
Badge portant la mention « Australia Partner of the Year Services 2023 ».
Badge portant la mention « Partenaire de services de l'année pour le Royaume-Uni et l'Irlande en 2023 »
Badge portant la mention « Partenaire EMEA de l'année - Développement des talents ».
Badge indiquant l'expertise de Partenaire de l'année pour la gestion des données

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Google Cloud

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Contactez-nous pour découvrir ce que la puissance de nos partenariats peut vous apporter.

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