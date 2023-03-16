Médicaments et biotechnologie
Les entreprises de premier plan s'appuient sur des solutions digitales pour optimiser leurs opérations.
ÉCOSYSTÈME DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Solutions ciblées
Des solutions intelligentes pour passer à l'ère digitale.
Nos services informatiques contribuent à accélérer la découverte de médicaments et à améliorer les résultats pour les patients. Faites confiance à notre offre pour vous accompagner tout au long du cycle de découverte avec des services de réingénierie, de conseil, d'automatisation de laboratoire, de recherche de biomarqueurs et d'externalisation des connaissances.
Nos services s'appuient sur les dernières technologies digitales pour vous aider à automatiser les processus d'essais cliniques qui nécessitent beaucoup de main d'œuvre et à réaliser des gains d'efficacité tout au long du cycle de développement.
Nos experts de l'industrie et des technologies vous aident à :
- Optimiser le workflow entre les activités en amont et en aval.
- Intégrer plateformes et processus pour une agilité accrue dans le processus d'essais cliniques.
- Optimiser les budgets à l'aide d'une tarification fondée sur les transactions et les résultats ainsi que des modèles de financement.
- Encourager une prise de décisions plus éclairées et stratégiques entre partenaires et intervenants.
Se conformer aux réglementations mondiales est un processus coûteux et complexe dans le secteur des sciences de la vie. Nos solutions de conformité réglementaire vous aident à respecter les normes du secteur. Pour vous aider, nous offrons des services de validation indépendants et le développement d'applications réglementaires. Par ailleurs, nos bonnes pratiques mettent l'accent sur la gestion de la sécurité des informations, sur la validation des systèmes et sur les dossiers et signatures électroniques.
La sûreté et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biotechnologiques sont des enjeux majeurs au sein des sciences de la vie. Nous préparons votre entreprise à faire face à tout problème, avec des solutions qui vous aident à collecter et à intégrer des données de sécurité provenant de nombreuses sources, le tout en temps réel.
Pour bien gérer vos relations avec les organismes payeurs, il convient de vous assurer de répondre à leurs besoins. Nos solutions de marchés contrôlés vous aident à répondre à de nombreuses exigences, notamment en matière de remises tarifaires négociées, de maintenance des formulaires et de suivi de la conformité. Nous vous aidons à gérer chaque détail grâce à des stratégies et des technologies digitales qui augmentent votre efficacité et réduisent vos coûts.
Une bonne gestion des circuits d'approvisionnement exige une visibilité de bout en bout. Notre framework vous aide à évaluer l'efficacité de votre circuit d'approvisionnement grâce à des indicateurs clés de performance. Avec ces données, nous vous aidons à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies adaptées à vos besoins.
Les équipes marketing des entreprises pharmaceutiques doivent toucher des publics variés et communiquer avec eux de façon pertinente et personnalisée. Les experts métiers et technologiques de Cognizant vous aident à cibler ces publics à l'aide de stratégies innovantes et de technologies digitales de pointe.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle marketing et de vente. Nous vous aidons, notamment, à évaluer les canaux promotionnels les mieux adaptés à votre entreprise et à sélectionner les meilleurs services cloud et de gestion de la relation client.
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