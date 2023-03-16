Biens de consommation
EXPERTISE
Nos expertises
Agriculture
Modernisez l'agriculture des champs jusqu'aux assiettes avec des informations précises, des systèmes de qualité et des chaîne logistique intelligentes. Vous améliorerez ainsi le rendement, la traçabilité et la durabilité.
Mode et chaussures
Optimisez le sourcing, renforcez la gestion des étiquettes, affinez la tarification et stimulez l'efficacité opérationnelles grâce à nos solutions.
Agroalimentaire
Surmontez les défis liés aux clients, à la chaîne logistique et aux technologies avec nos offres innovantes. Améliorez l'agilité et la croissance.
BIENS DE CONSOMMATION
Solutions ciblées
Cognizant propose des solutions spécialement conçues pour répondre aux problématiques des entreprises de biens de consommation.
Gestion de la croissance du chiffre d'affaires, des promotions commerciales et optimisation des offres
Alignez les promotions avec des données client en temps réel et adoptez une approche accélérée de la tarification et de la croissance du chiffre d'affaires.
Marketing de performances
Maximisez la valeur ajoutée, activez les opérations agiles et construisez des relations privilégiées avec chaque consommateur grâce à la chaîne de valeur marketing.
Transformation des ventes B2B
Orientez-vous vers les données et le digital. Améliorez la croissance des ventes, stimulez et affinez les expériences des consommateurs.
Chaîne logistique intelligente
Digitalisez votre chaîne logistique de bout en bout : planification métier, sourcing et approvisionnement intégrés, fabrication intelligente et livraison dynamique.
Écosystème de données client
Agrégez des données client depuis l'ensemble des points de contact afin d'établir un profilage client et de fournir des expériences ultra-personnalisées.
Conception et ingénierie pilotée par la demande
Unifiez les données produit tout au long du cycle de vie du produit pour créer un fil digital en temps réel qui accélère le processus de la conception au lancement grâce avec une précision, une conformité et une traçabilité pilotées par l'IA.
Solutions technologiques pour le secteur des technologies de biens de consommation : nos partenaires et alliances
Nos offres de services plus étendues nous permettent de nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec des organisations de classe mondiale et de fournir des solutions technologiques liées aux biens de consommation complètes pour relever les enjeux métiers et informatiques de nos clients.
BUSINESS INTELLIGENCE
Publications récentes
Prêts à repenser les biens de consommation ? Parlons-en
Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais avec la puissance de l'IA agentique et les possibilités actuel du digital, cet objectif est à portée.
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