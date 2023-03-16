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Assurance
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Où que vous en soyez dans votre parcours de modernisation de vos activités d'assurance, Cognizant facilite la mise à jour de vos technologies et processus existants grâce à des solutions informatiques de pointe pour le secteur de l'assurance afin de répondre aux demandes actuelles de vos clients en matière d'expérience en ligne, digitale et personnalisée, tout en réduisant les risques.

Accélérer la commercialisation des produits

en rationalisant le développement et en accélérant la souscription, la facturation et les autres processus de base.

Réduire les coûts d'exploitation

en améliorant la précision des données et en rationalisant les tâches manuelles et chronophages.

Réaliser des gains d'efficacité

en automatisant les workflows et en intégrant des technologies avancées comme l'IA et l'IA générative.

Les segments d'assurance dont nous nous occupons

Assurance IARD

Automatisez les processus de front et de back-office pour améliorer l'efficacité et le retour sur investissement grâce à des solutions informatiques pour le secteur de l'assurance. Optimisez les mises en application des partenaires. Et proposez des expériences client personnalisées et digitales.

Assurance-vie, rente, assurance de groupe et retraite

Accélérez la souscription et la commercialisation des produits grâce à des solutions technologiques pour le secteur de l'assurance. Améliorez l'efficacité et la réactivité tout en réduisant la complexité. Enfin, répondez aux exigences évolutives de vos clients grâce à des outils digitaux de pointe.

Modernisation des systèmes de souscription et d'administration des assurances IARD

Le secteur de l'assurance est en proie à une évolution rapide. Découvrez comment nous permettons aux assureurs IARD d'établir des stratégies et de mettre en œuvre des solutions transformationnelles pour rester compétitifs dans un environnement dynamique.

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Nos offres

Ce programme agile de six semaines permet aux assureurs de tirer parti de l'innovation, de découvrir de nouvelles opportunités de croissance, d'améliorer l'expérience client et d'optimiser leur activité.

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Si vous prévoyez de moderniser vos processus, veillez à ce que votre stratégie respecte des objectifs métiers et non des critères technologiques.

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Cognizant permet aux assureurs d'atteindre leurs objectifs grâce aux dernières technologies d'IA et d'IA générative en leur conférant un avantage concurrentiel.

IA générative : créer de la valeur à la vitesse de l'intuition

Exploitez le pouvoir décisionnel de l'IA générative et créez des résultats qui pérennisent votre entreprise.

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Cas clients

Modernisation de Talcott basée sur le cloud
Modernisation de Talcott basée sur le cloud

accélère l'agilité, réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation de 25 % et réduit les coûts de 20 %.

Homme tenant des papiers dans une main et écrivant sur un tableau avec un marqueur de l'autre tandis qu'un autre homme regarde en souriant
Automatisation des tests d'un transporteur américain
Automatisation des tests d'un transporteur américain

s'appuie sur une solution open source sans script qui accélère l'assurance qualité tout en permettant d'économiser 1,6 million de dollars.

Deux personnes assises sur un voilier
B2B piloté par API d'une compagnie d'assurance IARD
B2B piloté par API d'une compagnie d'assurance IARD

accélère le processus d'achat, intègre les services en temps réel et augmente le chiffre d'affaires.

personne regardant une voiture endommagée
Solution RPA d'un assureur britannique
Solution RPA d'un assureur britannique

automatise plus de 70 processus dans plusieurs domaines d'activité, induisant une économie de 7,5 millions de livres sterling par an.

Un homme et une femme regardant l'écran d'une tablette

Révolutionner la modernisation des systèmes existants grâce à l'IA

La modernisation des systèmes existants est aujourd'hui la priorité. Cela ne concerne plus simplement l'efficacité. Il s'agit désormais de conserver sa force et son avantage concurrentiel au sein d'un environnement digital en constante évolution. 

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Nos points de vue

Le rôle émergent de l'IA contextuelle dans les assurances

L'IA contextuelle permet aux assureurs d'améliorer la qualité de décision en combinant données client, discernement humain et gouvernance dans le cadre des souscriptions, des réclamations et des services.

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Cinq tendances IA redessinent les assurances en 2026

Cette perspective examine cinq tendances IA incontournables qui influencent les assurances en 2026, soit autant d'opportunités pour les assureurs de stimuler l'efficacité, l'innovation et la croissance durable.

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L'IA agentique dans la souscription d'assurance-vie

Au niveau des assurances-vie, l'IA agentique se concentre sur l'optimisation de la précision et du délai de traitement de souscription en combinant automatisation, formation continue et assistance décisionnelle explicable.

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Découvrez comment les assureurs peuvent faire face à ces changements générationnels

Les transitions générationnelles encouragent les assureurs à repenser la collecte du savoir et de l'expertise institutionnels avant que les employés de longue date ne quitte les effectif.

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Les préférences client façonnent l'IA dans les assurances

Les préférences des consommateurs conditionnent la méthode d'adoption de l'IA tout au long du parcours client en assurance. Elles incitent les clients à utiliser l'IA dans certains domaines et déterminent à quels niveaux la confiance demeure indispensable.

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Solutions technologiques pour le secteur de l'assurance : nos partenaires et alliances

Nos offres de services plus étendues nous permettent de nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec des organisations de classe mondiale et de fournir des solutions technologiques d'assurance complètes pour relever les enjeux métiers et informatiques de nos clients.

Leadership

Ajay Pandita

SVP & BU Head, Financial Services, Fintech and Insurance

Photo de Ajay Pandita
Nageswar Cherukupalli

SVP & BU Head, Financial Services, Banking & Capital Markets and Insurance

Craig Weber

Head of Strategy, Assurance

Craig Weber

Faites le premier pas avec les solutions technologiques pour le secteur de l'assurance

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital, comme les solutions informatiques et transformatrices pour le secteur de l'assurance, sont vastes et exponentielles.

Voyons ensemble ce que les services technologiques d'assurance peuvent apporter à votre entreprise.

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