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Microsoft Business Group
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Bénéficiez de notre vaste expertise du cloud Microsoft

Le Microsoft Business Group (MBG) de Cognizant accompagne le développement de votre entreprise à l'ère de l'IA avec attention, évolutivité et simplicité. En tant qu'innovateur majeur sur les plateformes cloud de Microsoft, Cognizant apporte ses conseils, son expérience du domaine et son expertise au service de la croissance de votre entreprise.

Cognizant offre des solutions conçues pour les entreprises alimentées par Microsoft 365 Copilot ainsi que des études préalables de modernisation et de la propriété intellectuelle. Cela permet de garantir des résultats probants basés sur les technologies haut de gamme de Microsoft.

Notre partenariat avec Microsoft

25+

prix du partenaire de l'année

20 000+

consultants Microsoft certifiés

25

spécialisations Microsoft

20+

ans de partenariat

Nous avons amélioré nos capacités Microsoft Azure primées par l'acquisition de 3Cloud, une société Cognizant.  Avant cette acquisition, 3Cloud était le premier partenaire de Microsoft dédié à Azure. Elle aidait les entités à se transformer en entreprises pilotées par IA. Avec plus de 21 000 spécialistes certifiés Azure, nous proposons à nos clients l'un des portefeuilles orientés Azure les plus complets du secteur.

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Nos offres

Résultats primés optimisés par Microsoft

Cognizant dispose de l'expérience et de l'expertise Microsoft nécessaires pour accéder à Microsoft Copilot et ainsi maximiser vos investissements dans le cloud, afin de tirer le meilleur parti des opportunités à venir.

Au service de la productivité en tout lieu

Dotez vos équipes d'outils digitaux de pointe pour une collaboration intégrée. Les solutions Cognizant WorkNEXT améliorent la productivité, soutiennent le travail à distance et créent des espaces de travail agiles. Transformez les méthodes de collaboration de vos équipes pour qu'elles s'épanouissent sur un lieu de travail moderne.

Travaillez plus intelligemment avec Microsoft 365 Copilot Chat et les agents Copilot
Tirez profit du potentiel de cet assistant d'IA générative pour encourager des résultats métier positifs, automatiser des processus, laisser libre cours à la créativité et stimuler la collaboration en toute sérénité, grâce à une sécurité de niveau entreprise et à notre approche de l'IA responsable.

Plateformes de productivité du lieu de travail
Améliorez l'expérience des employés et encouragez la collaboration pour stimuler la productivité de l'entreprise. Travaillez n'importe où, en toute sécurité, en partageant des informations via Exchange, Teams, SharePoint et OneDrive.

Gestion unifiée des terminaux
Activez le BYOD (bring your own device ou apportez votre équipement de communication) avec un accès sécurisé aux données et applications de l'entreprise. Redéfinissez la manière dont le service informatique fournit et gère les applications, les appareils et les services pour les utilisateurs.

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Applications métiers basées sur les données

Tirez parti des agents Copilot conçus pour vos versions sectorielles de Dynamics 365 et de Power Platform afin de rationaliser les processus et d'améliorer l'engagement client. Qu'il s'agisse d'optimiser les opérations, d'exploiter les informations sur les données ou de créer des applications sur-mesure, les applications professionnelles Microsoft constituent le socle de la transformation et de la croissance.

Agents Copilot
Tirez parti de Microsoft Copilot pour les ventes, les services ou la finance, ou de Copilot par Cognizant pour les assurances, la vente au détail ou la fabrication afin de générer des résultats métier positifs.

Dynamics 365
Tirez parti des capacités CRM (customer relationship management ou gestion de la relation client) et ERP (enterprise resource planning ou progiciel de gestion intégré) de Dynamics 365 pour obtenir des informations exploitables et offrir des expériences clients exceptionnelles.

Power Platform
Donnez aux entreprises les moyens de créer leurs applications personnalisées, d'automatiser les workflows et de visualiser des données en low-code avec Power Apps, Power  Automate et Power BI.

Solutions sectorielles
Tirez parti des clouds sectoriels, notamment dans les domaines de la vente au détail, de la fabrication, de la santé et de la finance avec des canevas et des modèles de données prédéfinis pour réduire le délai de mise en œuvre.

Poser les bases du succès à long terme

Libérez tout le potentiel des domaines hybrides et multicloud à l'échelle de l'entreprise optimisés par Cognizant et SkygradeTM for Azure.

Cognizant Skygrade for Azure
La solution Cognizant Skygrade est dédiée aux transformations destinées à Microsoft Azure. Elle intègre des fonctionnalités d'agilité d'entreprise et de gestion d'Azure comme du multicloud au sein d'une plateforme unique, tout en assurant une modernisation rapide et sûre.

Tirez parti des outils d'évaluation et d'analyse, du contrôle basée sur l'IA, de l'automatisation, etc., pour poser plus vite les bases de cette modernisation.

Concevez, déployez et gérez une infrastructure fiable, évolutive et sécurisée qui répond aux demandes changeantes de votre entreprise.

Azure VMware Solution
Azure VMware Solution (AVS) vous permet de déplacer de manière fluide des charges de travail VMware depuis votre centre de données vers Azure et d'intégrer aisément des services Azure supplémentaires. Ce faisant, vous pouvez continuer à gérer vos environnements IT avec les mêmes outils VMware que vous possédez déjà.

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Innover grâce à la business intelligence

Posez les bases d'une entreprise basée sur l'IA grâce à la plateforme d'automatisation Cognizant Neuro® AI pour la création, la gouvernance et l'accélération de l'adoption de solutions d'IA générative responsables.

Cognizant Neuro AI
Accédez aux informations basées sur l'IA et aux capacités de prise de décisions intelligentes via la gestion et l'analyse de données avec Microsoft Fabric, les analyses, l'IA (intelligence artificielle) et le ML (machine learning ou apprentissage automatique) pour des décisions commerciales soutenues par l'analytique cloud à l'échelle.

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Transformer les entreprises avec des applications conçues pour le cloud

Intégrez l'IA générative aux étapes clé du SDLC (software development life cycle ou cycle de développement logiciel) avec Cognizant Flowsource™.

Cognizant Flowsource
Modernisez vos applications grâce à l'architecture conçue pour le cloud, et migrez les applications existantes ou créez-en de nouvelles avec des outils puissants comme GitHub Copilot, afin d'optimiser la fourniture de logiciels, d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et de soutenir l'ingénierie nouvelle génération.

Encouragez une culture de l'innovation en améliorant l'efficacité des développeurs et en adoptant des processus DevSecOps qui permettent à votre équipe de se focaliser sur les éléments stratégiques.

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Défense, détection et réaction

Les solutions de sécurité Microsoft de bout en bout de Cognizant combinent une profonde expertise sectorielle avec l'utilisation de l'IA générative afin d'améliorer notre efficacité dans la réponse aux menaces. Notre approche tournée vers l'avenir englobe des services de conseil, de transformation et des services sourcés.

Cyber Threat Defense s'appuie sur Copilot for security pour proposer une solution de sécurité multicloud qui protège les applications, les données, les identités, les terminaux et l'infrastructure. Elle s'appuie sur des frameworks structurés et des outils avancés pour évaluer, faire évoluer et moderniser les opérations de sécurité. Optimisez la visibilité des menaces grâce à des mesures proactives, à l'intégration ITSM (IT service management ou gestion des services informatiques) et aux enquêtes alimentées par l'IA générative. Réagissez aux menaces, stoppez-les net avant qu'elles ne nuisent à votre entreprise.

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Facilitateurs

L'ingénierie de l'intuition avec Microsoft

Les Microsoft Enablers de Cognizant accélèrent la transformation vers le digital et l'IA, améliorent l'agilité et s'adaptent à l'évolution de votre entreprise pour rationaliser les opérations, optimiser les coûts et stimuler la croissance.

Des conceptions cognitives pour l'IA générative

Nos architectures cognitives améliorent les opérations commerciales avec des solutions optimisées par Azure OpenAI et soutenues par l'engagement de Cognizant en faveur d'une IA responsable.

Navigateur d'expérience client : déployez des assistants conversationnels basés sur l'IA pour offrir des interactions client fluides et une assistance personnalisée. Améliorez l'engagement et la satisfaction des clients tout en automatisant les processus.

Explorateur de connaissances d'entreprise : instaurez une gestion complète des connaissances et une recherche sémantique pour fournir à vos équipes des informations précieuses, accélérer la découverte d'informations et améliorer la prise de décision.

Optimiseur de processus : simplifiez les opérations grâce à l'automatisation basée sur l'IA afin d'optimiser l'efficacité et de réduire les efforts manuels.

Navigateur de cycle de développement : renforcez la productivité des développeurs avec des outils et ressources basés sur l'IA pour accélérer les cycles de développement et améliorer la qualité du code.

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Moderniser en toute confiance

Skygrade for Azure est la solution complète de Cognizant optimisée pour Microsoft Azure. Son but est d'accompagner les clients professionnels lors de leur transition vers des architectures modernes et conçues pour le cloud, mais aussi de rationaliser les opérations de gestion du cloud.

Notre solution cloud bien pensée permet aux entreprises de profiter pleinement des domaines hybrides et multicloud à leur échelle, grâce au soutien des services Azure et des accélérateurs Cognizant.

Des opérations efficaces orchestrées par l'IA

L'application Cognizant AI Operations Assistant de Cognizant® fonctionne en parallèle des opérations pour identifier les problèmes sous-jacents, suggérer des solutions et créer des articles informatifs au sein des ensembles d'outils ITSM comme ServiceNow.

L'accélérateur de solution propose des capacités avancées de contrôle des opérations d'IA dans les environnements hybrides et multicloud. Il exploite également la puissance d'Azure OpenAI pour donner la priorité à l'innovation et l'automatisation.

Moderniser les données au rythme de l'entreprise

La solution Cognizant Data and Intelligence Toolkit est une plateforme optimisée par l'IA générative conçue pour accompagner les entreprises dans leur parcours de modernisation des données et de la BI. Cette plateforme centralisée conçoit et développe des solutions destinées à l'ensemble de la chaîne de valeur à l'aide de technologies de pointe comme l'IA générative et l'IA-ML afin d'automatiser, d'optimiser et de normaliser le parcours des données tout au long de leur cycle de vie.

Contenu local, portée mondiale

La solution de localisation contextuelle des médias par IA de Cognizant est un service basé sur l'IA générative qui expose les publics du monde entier à des récits qui leur parlent. À l'aide d'Azure OpenAI et d'Azure Video Indexer, cette solution analyse le contenu vidéo afin de générer des traductions précises et nuancées sur le plan culturel pour les différentes langues et zones géographiques.

Traduisez des discours et du sens à moindre coût, avec moins d'erreurs et un délai réduit de réalisation pour stimuler leur diffusion et renforcer leur impact.

Prix du partenaire

Nous sommes fiers d'être reconnus par Microsoft pour nos services répondant aux standards les plus élevés du marché.

Microsoft

Partenaire de l'année 2024

  • GSI US Amériques
  • Prix GSI du champion de la croissance

Finaliste du Prix du partenaire de l'année 2024

  • Prix de l'intégrateur de système global (GSI)
  • Prix de l'automatisation intelligente
  • Prix Media et Telco
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Logo partenaire Microsoft
Microsoft

Partenaire de l'année 2023

  • Prix de l'automatisation intelligente

Finaliste du Prix du partenaire de l'année 2023

  • Prix Santé et Life Sciences
  • Prix du développement d'applications low-code
  • Prix de la gestion moderne des équipements
  • Prix des solutions sectorielles intégrateur système et conseil
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logo microsoft

Récompenses du secteur

Cognizant, leader du marché des fournisseurs de services HFS Horizons Azure Ecosystem, 2024

Nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader du marché dans le rapport Azure Ecosystem™ Services Providers for 2024 de HFS Horizons. Cette prestigieuse récompense souligne notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans la fourniture de services Azure de premier ordre à nos clients.

En savoir plus Découvrez toutes nos récompenses
Fournisseurs de services HFS Horizons Azure Ecosystem™

Points de vue

L'IA générative et l'avenir du travail

Découvrez comment l'IA générative soutient l'intelligence humaine en coordonnant les processus, les systèmes et les connaissances pour révolutionner le travail.

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Une silhouette féminine de profil regarde un écran digital.
Guide pratique de l'IA générative

Lisez un état des lieux de l'IA pour saisir à la fois son potentiel illimité et les risques qu'elle comporte. Abordez de manière pratique les questions à vous poser et les étapes à suivre pour déployer une IA responsable.

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Un motif digital de vagues roses et bleues.
Des pilotes Microsoft AI pour une gestion des soins survitaminée

Plusieurs décennies de partenariat, une expertise exhaustive et une étroite collaboration génèrent des innovations enthousiasmantes dans la gestion des soins et au-delà.

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Une infirmière aide un homme âgé à marcher à l'aide d'un déambulateur.

Capacités et technologies Microsoft

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