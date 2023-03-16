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Services de processus métiers
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Des activités BPO des marchés de capitaux modernes intégrant l'IA

Un nouveau modèle de croissance s'impose. Nous pensons que l'avenir appartient aux entreprises qui adoptent des BPO des marchés de capitaux intégrant l'IA. C'est l'entreprise moderne, capable d'anticiper et d'agir instantanément pour saisir toutes les opportunités qui se présentent dans un contexte de changements perpétuels.
Dans un secteur qui exige d'être efficace face aux risques tout en se conformant aux processus réglementaires en matière de gestion et de reporting et en les automatisant, nous aidons nos clients à repenser la manière dont ils créent de la valeur, innovent et évoluent. Pour ce faire, nous combinons l'expertise métier et processus dans le domaine des marchés de capitaux, grâce à des plateformes numériques intelligentes afin d'optimiser les opérations de l'entreprise.

Résultats concrets et ROI important

40 à 60 %

d'augmentation de l'efficacité

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8,6 M$

d'économies d'exploitation

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8 M$

d'économies annuelles

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8 fois

plus de retour sur investissement

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6,7 M$

de réduction des coûts

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Expériences intuitives, productivité qui change la donne et innovation BPO des marchés de capitaux

En tant que leader dans les BPO des marchés de capitaux et les solutions d'automatisation de nouvelle génération, nous collaborons avec nos clients pour mettre en place des opérations modernes rapides, efficaces et centrées sur l'humain, qui leur permettent de gagner en compétitivité.

Nous utilisons la technologie, les données ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et la co-innovation pour offrir une meilleure productivité, un meilleur chiffre d'affaires et des expériences plus intuitives aux clients et aux employés.

Icône Intelligence artificielle
Surmonter l'incertitude

La capacité à réduire les coûts de manière stratégique et à investir dans de nouvelles sources de revenus est un atout en période d'instabilité.

La mise en œuvre d'opérations modernes permet aux entreprises d'agir avec intelligence et rapidité - en prédisant les tendances, en identifiant de nouveaux relais de croissance et en conciliant efficacité et innovation.

En modernisant les activités de l'entreprise, votre organisation peut anticiper les étapes nécessaires à l'accélération de la croissance et de son développement.

Icône représentant une tête humaine tournée vers la droite contenant une ampoule

Services BPO et d'automatisation des marchés de capitaux

Cognizant Data Integrity and Control

Intégrez des contrôles financiers, la gestion des risques d'exploitation et la résilience technologique pour protéger l'intégrité des données sur les réservations et les transactions.

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Cognizant Fees and Billing

Automatisez le rapprochement via la centralisation du stockage et de la digitalisation des accords sur les taux. Cette solution améliore et optimise la précision et la transparence, notamment dans votre processus de facturation tout en générant des analyses sur les fonctions métiers globales.

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Finance et comptabilité

Retirer plus de valeur de la finance et de la comptabilité

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Client Onboarding de Cognizant

Réduisez les temps de montée en charge client grâce à une approche globale et à une expérience client moderne. Client Onboarding aide les entreprises à s'implanter dans de nouvelles zones géographiques, à acquérir de nouveaux clients et à proposer un service plus personnalisé.

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Services d'automatisa­tion intelligents

Préparez votre entreprise à l'avenir grâce à des solutions informatiques et d'automatisation des processus sectorielles.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplifiez et accélérez l'adoption de l'automatisation, intégrez et orchestrez les ressources pour obtenir des résultats plus rapidement.

En savoir plus
Service client omnicanal

Offrez aux clients les expériences intuitives qu'ils attendent.

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Opérations marketing

Gagnez en rapidité, en efficacité et en visibilité pour obtenir un meilleur ROI marketing.

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Des opérations pour accélérer le développement

Faire croître les scale-ups du digital et les nouvelles sources de revenus à la vitesse des idées.

En savoir plus
Employee experience enterprise services

Découvrez comment offrir à vos collaborateurs des expériences basées sur les personas à grande échelle.

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Gestion d'actifs

Rendez les opérations intelligentes et agiles pour générer de meilleures décisions, vous adaptez plus rapidement aux besoins des clients et aux changements du marché, ainsi que pour améliorer l'expérience des investisseurs.

Gestion de fortune

Transformez les opérations de gestion de fortune pour améliorer l'efficacité et l'agilité tout en développant, en entretenant et en renforçant les relations client afin de générer de la croissance.

Banque d'investissement

Unifiez la chaîne de valeur des valeurs mobilières, automatisez les activités de négociation, réduisez les coûts et minimisez les risques et la complexité réglementaires.

Fournisseurs d'informations de marché

Simplifiez l'agrégation, l'harmonisation et la gestion des données pour améliorer la qualité des informations et des conseils, tout en développant de nouvelles sources de revenus pour augmenter la rentabilité.

Insights

De la réduction des coûts à leur optimisation

Quatre façons pour les entreprises de s'assurer que leurs décisions en matière de dépenses répondent à leurs objectifs métiers à court et à long terme

En savoir plus
Un homme et une femme collant des post-it sur un mur de verre.
Banques et marchés de capitaux : s'appuyer sur les succès actuels pour aborder l'avenir

Bien qu'en cours depuis des années, la modernisation des banques, des gestionnaires d'actifs et des intermédiaires financiers est loin d'être terminée, notamment en matière de Core Modernization, de personnalisation et de refonte du modèle opérationnel intuitif.

En savoir plus
Code digital binaire
Cognizant nommé Leader par l'évaluation PEAK Matrix® 2025 d'Everest Group dans la catégorie des services d'opérations sur les marchés de capitaux

Everest Group a reconnu Cognizant comme leader 2025 des services d'opérations sur les marchés de capitaux. De l'exécution à la restitution, nous assurons des opérations plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes pour les sociétés financières internationales.

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste Voir l'infographie
Peak Matrix Capital Markets Operations 2025
Cognizant a été désignée leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2023 d'Everest Group dans la catégorie Capital Markets Operations

Les plus grandes institutions financières font confiance à Cognizant pour la transformation digitale et la mise en œuvre d'opérations harmonisées avec un service client impeccable afin de répondre à leur environnement d'entreprise en constante évolution. Découvrez pourquoi Everest Group nous a attribué des notes élevées pour la portée, la valeur, la vision, la stratégie et l'empreinte géographique de nos prestations.

Lire le rapport
Everest Group Capital Markets Operations 2023

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Accélérateurs AI Business

Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.

Modèle d’entraînement de l’IA

Accélérer la rentabilisation des modèles d'IA

Femme portant un t-shirt jaune, souriant et tendant la main droite vers l'appareil-photo
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Donnez de l'élan à votre carrière et développez des compétences d'avenir en aidant des entreprises parmi les plus influentes au monde (notamment des clients du Global 2000 et des poids lourds de la Silicon Valley) à réussir grâce à l'intuition. Rejoignez le leader sectoriel.

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Satisfaire les clients avec une vision tournée à la fois vers l'avenir et le passé est une promesse ambitieuse. Pour cela, vous pouvez compter sur la puissance convaincante et grandissante des nouvelles capacités digitales dans les BPO des marchés de capitaux.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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