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Services de processus métiers
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Des services de BPO bancaire modernes et intégrés à l'IA

Un nouveau modèle de croissance s'impose. Nous pensons que le futur appartient aux entreprises qui adoptent des opérations business intégrant l'IA - c'est l'entreprise moderne, capable d'anticiper et d'agir instantanément pour saisir toutes les opportunités qui se présentent dans un contexte de perpétuels changements.
Nous aidons nos clients à repenser la manière dont ils créent de la valeur, innovent et évoluent en combinant l'expertise métier et processus aux services bancaires et financiers, grâce à des plateformes numériques intelligentes afin d'optimiser les opérations de l'entreprise par l'intermédiaire de services de processus métiers.

De l'ambition à l'impact : prêts pour l'IA agentique ?

L'IA agentique est l'enjeu essentiel des conseils d'administration à l'origine d'une refonte totale et fulgurante des entreprises. La question pertinente ne porte pas sur ce qu'elle peut faire, mais consiste à savoir si vous êtes prêts à rattraper le rythme en matière d'IA et à la déployer à grande échelle avec des effets mesurables.

Retrouver le rythme en matière d'IA : une nouvelle architecture pour les opérations IA

Déconstruisez l'IA agentique et relevez les défis de mise en œuvre avec un dossier de cadrage pragmatique à déployer à grande échelle pour un impact mesurable. Découvrez un traitement sans détour, une transition de HITL à HOTL et tirez parti d'un modèle de maturité à quatre niveaux pour orienter votre parcours d'IA agentique.

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Un homme en train d'étudier des graphiques sur un écran.
De l'architecture à l'intelligence : construire la pile technologique agentique

Concevez des opérations avec une architecture pragmatique centrée sur les systèmes agentiques. Explorez des agents, des réseaux et l'ingénierie contextuelle pour vous doter d'un dossier de cadrage en vue d'intégrer l'intelligence, d'innover à la vitesse de l'IA et de conserver l'intégrité. Utilisez nos manuels pour passer de la préparation au déploiement d'agents évolutifs en toute confiance.

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L'IA agentique en tant qu'activité : coûts, modèles commerciaux et prochaines étapes

Faites basculer l'attention de l'architecture à l'exécution avec un prisme pragmatique braqué sur le coût total de possession négligé des systèmes agentiques. Étudiez l'impact sur les modèles de main-d'œuvre, les structures commerciales, la possession, les risques, la vitesse et les partenariats. Obtenez des informations exploitables et bénéficiez d'un cadre pour adapter des opérations intelligentes en toute confiance.

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Un écran digital affiche des graphiques linéaires.

Résultats concrets et ROI important

10 M$ 

d'économies en cinq ans

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97 % 

de gain de temps dans le traitement des prêts hypothécaires

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94 %

de réduction des frais de clôture de prêts

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28 %

de hausse d'approbation des prêts en glissement annuel

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40 à 60 %

d'augmentation de l'efficacité

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Div par 8

du coût des fraudes

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Découvrez une solution d'IA agentique qui associe intelligence, précision et informations humaines pour simplifier et adapter les opérations de gestion de fortune.

Profitez d'un traitement simplifié de la validation plus rapide, plus intelligent et plus précis grâce à notre plateforme agentique alimentée par l'IA.

Expériences intuitives, productivité qui change la donne et innovation BPO bancaire

En tant que leader dans les services de processus métiers bancaires et les solutions d'automatisation de nouvelle génération, nous collaborons avec nos clients pour mettre en place des opérations modernes rapides, efficaces et centrées sur l'humain, qui leur permettent d'obtenir un avantage concurrentiel.

Nous utilisons la technologie, les données ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et la co-innovation pour offrir une meilleure productivité, un meilleur chiffre d'affaires et des expériences plus intuitives aux clients et aux employés. 

Icône Intelligence artificielle
Surmonter l'incertitude

La capacité à réduire les coûts de manière stratégique et à investir dans de nouvelles sources de revenus est un atout en période d'instabilité.

La mise en œuvre d'opérations modernes permet aux entreprises d'agir avec intelligence et rapidité - en prédisant les tendances, en identifiant de nouveaux relais de croissance et en conciliant efficacité et innovation.

En modernisant les activités de l'entreprise, votre organisation peut anticiper les étapes nécessaires à l'accélération de la croissance et de son développement.

Icône représentant une tête humaine tournée vers la droite contenant une ampoule

Services BPS et d'automatisation des banques

Solutions de paiements digitales

Simplifiez et sécurisez vos processus et plateformes de paiement pour le marché digital en constante évolution actuel.

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Cognizant® Real-Time Payments

Réagissez au moyen de capacités prêtes pour l'avenir pour fidéliser vos clients, renouer avec les bénéfices et maintenir la centralité dans l'écosystème BFS. Les porte-monnaie digitaux de marque permettent à vos clients de faire du commerce à tout moment, où qu'ils soient.

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Finance et comptabilité

Retirer plus de valeur de la finance et de la comptabilité

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Solutions pour les opérations hypothécaires

Notre entreprise prestataire d'hypothèques est agréée par la NMLS et compte plus de 5 000 associés. Notre externalisation des processus métiers s'appuie sur des interactions basées sur les comportements et des services omnicanaux visant à améliorer la satisfaction client et à réduire les risques.

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Services d'automatisation intelligents

Préparez votre entreprise à l'avenir grâce à des solutions informatiques et d'automatisation des processus sectorielles.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplifiez et accélérez l'adoption de l'automatisation, intégrez et orchestrez les ressources pour obtenir des résultats plus rapidement.

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Service client omnicanal

Offrez aux clients les expériences intuitives qu'ils attendent.

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Opérations marketing

Gagnez en rapidité, en efficacité et en visibilité ; obtenez un meilleur ROI marketing.

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Des opérations pour accélérer le développement

Faire croître les scale-ups du digital et les nouvelles sources de revenus à la vitesse des idées.

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Employee experience enterprise services

Découvrez comment offrir à vos collaborateurs des expériences basées sur les personas à grande échelle.

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Insights

Les cinq ambitions audacieuses des GCC de BFSI parés pour l'avenir

Ce rapport d'impact, établi par Cognizant et HFS Research, présente une vision audacieuse des défis actuels ainsi qu'une feuille de route limpide qui expose comment les GCC formés pour l'avenir peuvent redéfinir la manière de diriger les BFSI avec détermination, agilité et innovation.

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Image conceptuelle représentant la transmission de données
FNOL et évaluation des dégâts basés sur l'IA

Ce livre blanc détaille les capacités de l'IA à moderniser le premier avis de perte (First Notice of Loss, FNOL) et l'évaluation des dégâts afin de rendre la réclamation d'assurance plus rapide plus intelligente et plus humaine.

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Image conceptuelle représentant la transmission de données
Le guide d'entreprise de l'IA agentique

Ce livre blanc fournit un cadre exhaustif pour l'adoption de l'IA agentique par les entreprises.

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Image conceptuelle représentant la transmission de données
La nouvelle frontière du crédit avec les agents autonomes

Découvrez comment l'IA multi-agent automatise l'étalement financier et accélère les décisions de crédit. Vous améliorez ainsi la précision, la conformité et la gestion du risque tout en ouvrant la voie à une IA accessible et à des analyses avancées.

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Image abstraite de sinusoïdales violettes qui se chevauchent.
De la réduction des coûts à leur optimisation

Quatre façons pour les entreprises de s'assurer que leurs décisions en matière de dépenses répondent à leurs objectifs métiers à court et à long terme.

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Un homme et une femme collant des post-it sur un mur de verre.
Cartes et paiements : perspectives pour 2023 – 6 tendances clés

Du fait de la concurrence entre les acteurs, qu'ils soient nouveaux ou bien établis, associée aux nouvelles technologies et aux nouveaux modèles de paiement, l'année prochaine promet d'être dynamique pour les cartes et les paiements.

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Payer via un mobile
Banque : perspectives pour 2023 – 6 tendances clés

L'année s'annonce difficile pour le secteur du fait d'une éventuelle récession à laquelle s'ajoute le durcissement des exigences des clients et la poursuite du passage à la numérisation.

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Une personne équipée d'un casque de réalité virtuelle présentant une carte de crédit
Voici la pièce manquante de l'ESG des services financiers

Pour améliorer la divulgation des ESG et les décisions en matière d'investissement, les entreprises de services financiers doivent développer une stratégie de gestion des données efficace incluant les quatre éléments suivants.

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Quatre feuilles dans un vase sur un fond noir constellé de code binaire digital vert
Banques et marchés de capitaux : s'appuyer sur les succès actuels pour aborder l'avenir

Bien qu'en cours depuis des années, la modernisation des banques, des gestionnaires d'actifs et des intermédiaires financiers est loin d'être terminée, notamment en matière de Core Modernization, de personnalisation et de refonte du modèle opérationnel intuitif.

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Code digital binaire
Cognizant nommée leader et Star Performer dans le rapport Banking Operations Services PEAK Matrix® 2025 par The Everest Group

Le modèle d'exécution centré sur l'IA de Cognizant, sa profonde expertise du domaine bancaire ainsi que notre approche proactive de l'identification des opportunités d'automatisation, sources de résultats concrets et mesurables pour les clients, nous ont permis de nous démarquer.

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Badge attestant du caractère de leader et de Star Performer de Cognizant dans le rapport Banking Operations Services PEAK Matrix® 2025 par The Everest Group
Cognizant reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des BPS de paiement par Everest Group

Les capacités de Cognizant en matière de traitement de base, de litiges, de fraude et de rapprochement, ainsi qu'une vision moderne des opérations avec IA générative et agentique nous ont clairement donné l'avantage.

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Leader des BPS de paiement de l'évaluation Peak Matrix 2025 d'Everest Group
Everest Group désigne Cognizant comme leader en matière de criminalité financière et de conformité (FCC, <em>Financial Crime and Compliance</em>) dans l'évaluation PEAK Matrix® Operation Services 2025

Cognizant fait avancer la FCC avec des outils IA qui accélèrent l'onboarding, le tri des alertes et les enquêtes sous les acclamations des acteurs du secteur. Découvrez comment nous établissons de nouvelles normes pour une conformité plus intelligente.

Accéder au rapport Consulter la citation de l'analyste Voir l'infographie
Logo de leader FCC Operations Services 2025 Peak Matrix Award
Avasant désigne Cognizant comme leader dans le rapport RadarView 2025 sur la transformation des processus bancaires.

Cognizant reconnue leader parmi les fournisseurs de services de transformation des processus bancaires par Avasant Group.

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste Voir l'infographie
Badge Avasant 2025 de leader de la transformation des processus bancaires
Cognizant nommé leader dans le rapport Avasant 2023 de RadarView sur la transformation des processus bancaires

Nous avons obtenu des notes élevées pour notre expertise dans le domaine et nos services stratégiques axés sur l'avenir en faveur des institutions financières qui cherchent à moderniser leurs opérations autour des paiements et des cartes, des services bancaires de base, des aléas et de la conformité.

Lire le rapport
Badge Avasant 2023 Transformation des processus bancaires professionnels
Cognizant nommé Leader par l'évaluation PEAK Matrix® 2024 d'Everest Group dans la catégorie des opérations de services de prêt

Chez Cognizant, nous sommes fiers d'être à la tête de l'innovation financière et d'aider nos clients à rationaliser leurs opérations dans un marché du prêt dynamique. Everest Group a distingué Cognizant pour ses services complets, ses partenariats solides, son portefeuille de clients éclectique, sa forte présence à l'international, ses grandes capacités de livraison et ses offres internes innovantes. 

Lire le rapport
Badge PEAK Matrix 2024 des opérations de services de prêt par Everest Group
Cognizant nommé leader dans le rapport BPT RadarView™ 2024 d'Avasant sur les prêts hypothécaires

Cognizant a été reconnue pour son expertise sectorielle approfondie et son approche intégrée qui combine le conseil, les prouesses informatiques et les BPS pour produire des solutions holistiques qui améliorent l'efficacité et favorisent l'innovation.

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Badge Avasant 2024 Transformation des processus hypothécaires professionnels

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Accélérateurs AI Business

Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.

Services de données d'entraînement d'IA

Accélérer la rentabilisation des modèles d'IA

Femme portant un t-shirt jaune, souriant et tendant la main droite vers l'appareil-photo
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Donnez de l'élan à votre carrière et développez des compétences d'avenir en aidant des entreprises parmi les plus influentes au monde (notamment des clients du Global 2000 et des poids lourds de la Silicon Valley) à réussir grâce à l'intuition. Rejoignez le leader sectoriel.

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Satisfaire les clients avec une vision tournée à la fois vers l'avenir et le passé est une promesse ambitieuse. Pour cela, vous pouvez compter sur la puissance convaincante et grandissante des nouvelles capacités digitales dans les services de BPO bancaire.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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