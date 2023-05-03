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Cloud AWS
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Fovarisez l'innovation et obtenez des résultats avec Cognizant et AWS

Cognizant collabore avec des entreprises internationales de tous secteurs et développe des plateformes digitales robustes, modernes et sécurisées sur le cloud AWS pour renforcer leur capacité d'innovation, faire évoluer leurs services métiers et améliorer leur agilité opérationnelle.
Partenaire AWS de premier plan, Cognizant accélère votre transformation digitale avec la core modernization, modernisation des applications et infrastructures de base. Nous vous faisons gagner en efficacité, vous ouvrons de nouvelles opportunités commerciales et créons des expériences client plus riches, avec le cloud consulting, la migration et des améliorations opérationnelles.
Laissez nos experts vous aider à utiliser le cloud AWS pour accélérer la mise en marché et réduire vos coûts organisationnels.
Des résultats concrets, facteurs de changement avec AWS cloud

Obtenez un succès immédiat et des bénéfices à long terme dans le cloud.

Pour une fonctionnalité extraordinaire et des résultats métiers prévisibles

Accélérer l'adoption d'AWS avec des informations de bout en bout. Faites le bon choix de plateforme, d'applications et d'UX et bénéficiez de l'innovation en matière d'opérations et de performance dont votre entreprise a besoin.

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Nous sommes Contact Center Intelligence Consulting Partner

En savoir plus sur nos réalisations en matière de transformation des centres de contacts avec les services d'IA et ML d'AWS.

Offrir une expérience client intelligente avec Unum, AWS et Cognizant

Pour permettre à votre entreprise d'améliorer son programme d'expérience client, écoutez des experts d'Unum, d'AWS et de Cognizant discuter de l'expérience client de demain : dernières tendances, dernières informations et stratégies concrètes.

Capacités

Accélérer la croissance avec des solutions cloud agiles

En tant que partenaire de compétence AWS Télécom, Cognizant est prêt à faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. Transformez votre entreprise, vos opérations et votre expérience grâce à nos services d'ingénierie et à nos solutions logicielles. Que souhaitiez devenir leader sur le marché de la connectivité numérique ou rationaliser la chaîne de valeur du contenu, nous vous proposons les solutions et l'évolutivité qui vous aideront à réussir.

Accélérez votre passage au cloud

Cognizant Cloud Migrate est une offre complète qui vous aide à mettre en œuvre votre stratégie de migration cloud en transformant plateformes, applications et données à l'aide du cloud AWS. Nous adoptons une approche structurée et à risque limité, permettant une migration totale incluant applications, infrastructures, sécurité et DevOps.

Proposez des opérations cloud agiles grâce à AWS

AWS Cloud Operate de Cognizant aide les entreprises à gérer et à optimiser leur infrastructure cloud en s'appuyant sur notre plateforme intégrée de Cloud Management (iCPM), nos frameworks et nos bonnes pratiques AWS. Cette solution est conçue autour de quatre principes de gouvernance (la finance, la technologie, le service, la sécurité et la réglementation) afin de limiter les risques, de maximiser l'innovation et d'accélérer la commercialisation.

Notre offre utilise l'IA et le ML pour automatiser les services de gestion du cloud de bout en bout, y compris les services de suivi et de notification, de provisionnement et d'orchestration, de gestion de la configuration, de gouvernance, de sécurité, de gestion des performances applicatives et d'optimisation. Cela permet de réaliser des économies, d'augmenter l'agilité, d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer la sécurité.

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15 000 professionnels AWS formés

18 000 Certifications AWS

Offres

Optimisez votre transformation numérique

Cognizant propose un large éventail d'offres de services basées sur AWS afin de transformer en toute sécurité votre cœur digital, de maximiser la transformation à l'échelle de l'entreprise et de stimuler l'innovation. Nous mettons à votre service notre longue expertise et notre vaste expérience intersectorielle en matière de données, d'applications, de sécurité, de conformité, d'outils propriétaires, de frameworks et d'accélérateurs.

Transformez vos applications

La solution Cognizant Application Modernization établit des plans et stratégies de migration plus pertinents rendant les entreprises plus agiles, résilientes, sécurisées et rentables. Elle s'appuie sur des frameworks, outils et plateformes conformes aux normes du secteur.

Cette offre comprend :

  • les évaluations préalables à la migration et recommandations en matière de transformation grâce à l’écosystème de notre plateforme de services partagés, comprenant Upshift, ses plugins et une plateforme de déploiement de conteneurs (CDP) ;
  • l'accélération du processus de migration avec notre programme AWS MAP ;
  • les bases de déploiement comprenant des pipelines DevOps, des modèles informatiques sans serveur, une architecture de microservices avec conteneurs, conçus ou non pour le cloud selon les cas.

Move & Modernize combine les derniers outils et l'automatisation d'AWS avec les capacités de Cognizant en matière de modernisation et de gestion des applications et de gestion du Cloud. Cette solution offre ainsi une transformation Cloud de bout en bout tout en améliorant l'expérience client sur AWS.

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Analysez les données, obtenez des informations

Les entreprises ont besoin d'exploiter les données pour en tirer un avantage concurrentiel. Nous vivons dans une économie de données et les entreprises nativement digitales mettent la barre très haut.

  • Méthodes de modernisation des données basées sur l’IA : elles reposent sur un modèle de données de référence que les entreprises peuvent utiliser pour réinventer leur infrastructure de données et d'analyse, grâce à un ensemble d'attributs conçus pour les aider à moderniser leur écosystème de données de manière structurée. Cela réduit de 30 à 70 % le délai de mise sur le marché, de 40 % le coût des données et crée de la valeur en 3 à 6 mois.
  • BigDecision : plateforme/espaces de travail de modernisation des données reposant sur une architecture de microservices qui accélère le passage au cloud AWS en adoptant une approche configurable plutôt qu'un modèle de codage.
  • Intelligent Data Works : une fonderie de données fournie avec un ensemble d'accélérateurs, d'outils et de frameworks qui permettent aux clients de migrer leurs anciennes structures de données et leurs codes avec une option de construction person nalisée vers des scénarios spécifiques sur le cloud AWS.

Modernisez et optimisez les plateformes existantes

Cognizant propose des services prêts à l'emploi avec de nouvelles technologies AWS intégrées pour moderniser les plateformes d'infrastructure existantes. Nos offres incluent les éléments suivants :

  • Accélération et préparation à la migration : évaluez, créez et faites migrer vos anciennes tâches de manière rapide et méthodique grâce à l'automatisation et à des outils spécialisés dans le cadre du programme AWS Migration Acceleration Partner (MAP) d'AWS.
  • Modernisation de Windows : avec Windows Modernization Studio, nous aidons les entreprises qui utilisent un grand nombre de systèmes et logiciels Windows en fin de vie à migrer vers AWS Cloud Native (par exemple, passer de SQL Server sous Windows à une instance SQL Server Linux sous AWS, de SQL Server sous Windows à Amazon Aurora, de .NET à des conteneurs ou au service de conteneur Amazon EC2, de .NET à Micro-services et de .NET à AWS Lambda avec une migration sans serveur vers le cloud AWS).
  • Centre de contacts dans le cloud : modernisez votre centre de contacts en utilisant la gamme complète d'IA proposée par Amazon (Polly, Lex, Rekognition) et intégrée à AWS Connect.
  • Écosystème connecté : renforcez votre efficacité opérationnelle, votre sécurité et votre conformité tout en améliorant l'expérience client globale grâce à des solutions intelligentes basées sur le noyau IoT d'AWS, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass et AWS Cognito sur le cloud AWS.
  • Espaces de travail AWS Cognizant : simplifiez les espaces de travail avec des bureaux virtuels à grande échelle, disponibles partout et à tout moment sur n'importe quel terminal et optimisés par AWS Workspaces.
  • Cloud conforme : profitez de notre expertise pour concevoir une infrastructure AWS hautement évolutive, disponible et agile, certifiée conforme aux règles de sécurité et aux normes du secteur, grâce aux services robustes conçus pour le cloud offerts par AWS.
  • Économie du cloud : optimisez votre cloud à moindres coûts. Notre framework cyclique assure une gestion sans faille de tous les aspects liés à l'audit préalable, à l'évaluation, à l'analyse des risques, à la gestion des impacts métiers et à la conduite du changement, le tout en réduisant considérablement les coûts associés.
  • Modernisation des systèmes mainframe : modernisez et faites migrer vos applications mainframe vers AWS Cloud, qui propose des services de stratégie de réhébergement des systèmes mainframe, de développement d'API, d'optimisation, de DevOps et de modernisation des données intégrés aux outils du secteur de manière à réduire les coûts et les risques.
  • Accélérateur cloud hybride : le parcours de modernisation offert par les architectures AWS natives peut être accéléré dans un environnement sur site et transformé en tâches adaptées au cloud grâce à AWS Outposts. En tant que partenaire AWS Outposts, Cognizant travaille avec ses clients pour réorganiser les opérations informatiques complexes des entreprises afin de moderniser et de prendre en charge leur infrastructure sur site et dans le cloud. 

Réinventez avec nous votre parc VMware sur AWS

Transformez votre paysage informatique et libérez le plein potentiel du cloud avec la migration éprouvée VMware vers AWS ainsi que les services de migration et de modernisation offerts par Cognizant. En tant que partenaire AWS Premier Tier Services et qu'expert VMware, nous associons une automatisation de pointe, des solutions sectorielles spécifiques et une grande expertise technique afin de procéder à des migrations fluides, d'optimiser les opérations et de générer des résultats innovants.

Les services de migration et de modernisation VMware vers AWS de Cognizant apportent l'expertise, les outils et l'assistance nécessaires pour atteindre vos objectifs en matière de cloud en générant des résultats concrets grâce à des solutions automatisées.

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Solutions

Profitez d'un démarrage rapide grâce à nos solutions sectorielles prêtes à l'emploi.

INDUSTRIE

Usines connectées

Découvrez comment une offre de services modulaire aide les industriels à détecter et à visualiser des informations en continu afin de réduire les coûts, d'améliorer la productivité et de concevoir des produits innovants.

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Collègues discutant

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Cognizant® Clinical Data Insights

La garantie de résultats exploitables grâce à une évaluation des risques en temps réel, proactive et conforme à la réglementation, complétée par une supervision des essais à l'international.

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Scientifiques de laboratoire en train de discuter

ASSURANCE

Guidewire sur AWS

Offrez à vos clients de l’assurance toute la disponibilité, l'évolutivité et l'agilité dont ils ont besoin grâce à la plateforme Guidewire sur AWS.

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Clé de voiture entrant dans la serrure

BANQUE

Temenos sur AWS

Prenez une longueur d'avance sur vos concurrents et améliorez vos processus bancaires grâce à la suite complète de Temenos hébergée sur AWS.

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Technicien de laboratoire avec un échantillon

SANTÉ

Trizetto/Facets®

Une solution de nouvelle génération qui intègre la gestion des consommateurs, des soins, des réclamations et des revenus dans une plateforme flexible.

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Collègues de travail

SANTÉ

AWS Health Lake

Cognizant Healthcare Industry+ a été choisi comme partenaire de lancement pour Health Lake d'Amazon Web Services (AWS).

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Bilan de santé du bébé

INDUSTRIE

Facilities Management™

Intégrez plusieurs systèmes et capteurs existants dans n'importe quelle installation pour informer en temps opportun l'ensemble des parties prenantes, grâce à un tableau de bord universel de gestion des installations.

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Gratte-ciels

INDUSTRIE

Fleet Management™

Cognizant associe un leadership sectoriel à une profonde maîtrise du digital pour aider les transporteurs, les exploitants de parcs de véhicules et les compagnies ferroviaires à créer des écosystèmes de transport efficaces, productifs et fiables.

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Camion sur l'autoroute

Points de vue

Concrétiser l'impact de l'IA générative sur votre activité

L'IA générative changera la donne pour les entreprises qui en exploiteront son véritable potentiel. Notre dernier rapport rédigé en collaboration avec AWS analyse le battage médiatique autour de cette évolution de l'IA, en offrant des conseils pratiques et des éclairages pour faciliter votre adoption de l'IA générative.

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lampe à fibre optique
Modernisation des API : une nouvelle approche fructueuse

Découvrez pourquoi la capacité à intégrer les applications est l'une des plus importantes pour une entreprise moderne.

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cloud numérique avec un paysage urbain en arrière-plan
Investissements nécessaires pour surfer sur la vague de l'ARN messager

Découvrez comment les thérapies ARNm pourraient fondamentalement changer la chaîne de valeur pharmaceutique, en s'appuyant sur des bio-plateformes, des jumeaux numériques, l'IoT, la blockchain et une infrastructure informatique robuste.

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femme regardant une éprouvette contenant un liquide
Concentrez-vous sur vos objectifs stratégiques avec AWS cloud

Découvrez pourquoi, quel que soit le niveau d'adoption du cloud d'une entreprise, ses dirigeants doivent pouvoir se concentrer sur les objectifs stratégiques.

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femme tapant sur un clavier et regardant un écran d'ordinateur

Accélérateurs

Nos outils et accélérateurs aident les entreprises à évaluer l'intégrité de leurs applications et leur degré d'adéquation au cloud, à désosser le code des applications, à concevoir et à déployer des microservices, à accélérer la création de valeur et à extraire un maximum de valeur à chaque étape de leur transition vers le cloud.

Cognizant AppLens™

Une plateforme d'évaluation unique conçue pour évaluer l'intégrité des applications et déterminer si les charges de travail applicatives sont prêtes pour le cloud. Elle permet d'éliminer la dette en réparant et en automatisant les applications, et en évaluant les indicateurs de performance clés et les résultats.

Connexions d'un appareil
CloudSteps

Un framework global de transformation dans le cloud basé sur l'IA et le machine learning, qui couvre l'ensemble du cycle de vie du cloud, notamment l'orientation stratégique, la planification, la modernisation, l'exploitation et l'optimisation. Il comprend un vaste ensemble d'actifs réutilisables, d'accélérateurs et d'outils tiers afin de favoriser une adoption rapide du cloud hybride.

Image abstraite de connexions cloud
SkyGrade

Cognizant® Skygrade™ simplifie la modernisation, la migration et la gestion de vos plateformes et applications cloud. Notre plateforme accélère le retour sur investissement, améliore l'efficacité du cloud et réduit la complexité des infrastructures multicloud et edge. 

SkyGrade
Gestionnaire de cloud hybride

Une pile technologique qui automatise l'optimisation des dépenses dans le cloud, la gouvernance, les opérations, le catalogue du libre-service et la génération unifiée de rapports pour les hyperscalers et les clouds privés.

Homme vérifiant une machine
Cognizant Flowsource

Cette plateforme d'expérience développeur unifiée intègre et accélère chaque étape du cycle de développement logiciel (SDLC, software development lifecycle). Concevez et publiez plus rapidement de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités haut de gamme. Dans le même temps, évitez la dette technique ultérieure.

Machines backend
Zero Deviation Lifecycle (ZDLC)

Un ensemble d'outils d'ingénierie des logiciels qui permet de désosser le code applicatif et le comportement d'exécution dans des représentations et des modèles standard. Il modélise une image précise des systèmes existants afin de mieux aligner les activités métiers sur celles de l'équipe informatique.

homme travaillant dans un service backend

Compétences

Des références recherchées

Cognizant a obtenu des certifications AWS dans de nombreuses compétences allant de domaines sectoriels spécifiques (comme les services financiers, la santé et l’industrie pharmaceutique) à des spécialités fonctionnelles (telles que la migration, les architectures sans serveur et CloudFormation).

Exploitation à grande échelle

En tant que partenaire de lancement de la compétence AWS Cloud Operations Services, Cognizant a présenté cinq domaines fondamentaux des solutions cloud : la gouvernance cloud, la gestion financière cloud, le suivi et l'observabilité, la conformité et l'audit et enfin la gestion des opérations. Nous fournissons des solutions de qualité et aidons nos clients à atteindre un modèle d'exploitation à grande échelle.

Des prises de décision plus rapides et lucides

La croissance repose sur l'anticipation des marchés et des changements, mais avant tout sur les données. Quel que soit votre degré d'avancement, de la collecte des données au développement de modèles d'IA complexes, AWS et Cognizant vous accompagnent. 

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Changer plus vite

Associez-vous à Cognizant et AWS pour une transformation digitale à grande échelle de votre entreprise. Appuyez-vous sur nos services de conseil DevOps, de transformation et d'exécution à toutes les étapes du cycle de vie du développement logiciel pour produire un effet significatif dans l'ensemble de votre organisation.

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Offrir des expériences d'e-learning exceptionnelles

Avec AWS et Cognizant, enrichissez votre plateforme d'e-learning. Conçus pour améliorer la formation et donner des résultats concrets, nos services dédiés à l'éducation vont du conseil et de la stratégie d'expérience numérique, à la mise en œuvre des technologies et à l'intégration système. Que vous soyez un éditeur, un établissement d'enseignement supérieur ou un acteur de l'EdTech, l'expertise de notre équipe vous permettra d'élargir vos horizons.

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Solutions pour l'industrie du pétrole et du gaz

En tant que partenaire compétent en énergie AWS, Cognizant a démontré son succès dans la création de solutions aidant l'industrie du pétrole et du gaz à proposer plus d'options énergétiques, à réduire les coûts et à améliorer la satisfaction de la clientèle. Nos solutions innovantes basées sur le cloud permettent aux fournisseurs d'énergie d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances.

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Une expérience éprouvée

En tant que partenaire de compétences AWS Financial Services (FS), Cognizant a su démontrer son expertise dans ce secteur, mettre facilement en œuvre des solutions conformes aux meilleures pratiques architecturales AWS et s'entourer de collaborateurs possédant les certifications AWS. Nous avons fait nos preuves en réalisant d'excellentes prestations dans le cadre de missions pour des clients des services financiers. Nous avons également démontré une profonde expertise dans le domaine des services financiers sur la plateforme AWS et avons mené à bien de nombreuses missions dans l'environnement Cloud AWS.

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Tirer parti de l'excellence de l'IA générative

Cognizant ouvre la voie de l'innovation en matière d'IA générative, tirant parti de la technologie AWS pour relever des défis complexes. Avec une profonde entente de l'intelligence artificielle, Cognizant conçoit des solutions sur mesure qui exploitent la puissance des outils avancés de AWS, assurant aux clients des avantages de résultats intelligents, efficaces et évolutifs. Cette expertise positionne Cognizant comme un acteur majeur de la transformation sectorielle grâce aux stratégies basées sur l'IA générative.

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Solutions pour les payeurs et les fournisseurs

En tant que partenaire de compétences AWS Santé, Cognizant a démontré son aptitude à créer des solutions dédiées aux organismes payeurs et aux prestataires de soins de santé pour le stockage, le traitement, la transmission et l'analyse en toute sécurité des informations sur les patients. Nous vous donnons accès à des solutions innovantes basées sur le Cloud, avec une expérience reconnue dans le traitement des données des patients et autres informations de santé conformément à la réglementation.

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Exploitez le potentiel de la HPC

La pôle AWS de Cognizant fournit des solutions d'informatique haute performance (HPC) qui comprennent des solveurs haute performance, la gestion des plateformes et des charges de travail. Notre vaste expérience du domaine de la santé, du secteur biopharmaceutique et de l'assurance nous permet de relever les défis et de saisir les opportunités propres à ces secteurs.

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Réussites techniques et clients

En tant que partenaire de compétences AWS Life Sciences, Cognizant a multiplié les réussites techniques et les témoignages clients positifs dans le développement de solutions pour l'industrie pharmaceutique sur AWS. Nous pouvons vous accompagner dans la découverte de médicaments, la gestion des essais cliniques, les activités de fabrication et de distribution, la recherche et le développement de nouveaux traitements génétiques, ainsi que dans les diagnostics compagnons.

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Bonnes pratiques rationalisées

En tant qu'AWS Machine Learning and MLOps Competency Partner, Cognizant démontre le plus haut degré de compétence dans tous les aspects du ML pour la réussite des clients. Nos pôles réalisent l'intégration des technologies de machine learning AWS dans la gestion des versions, ainsi que des pratiques d'intégration et de développement continu (CICD), du développement logiciel et des activités et opérations d'ingénierie des données. Cela garantit que nos clients bénéficient des bonnes pratiques en matière d'architecture rationalisée, appliquées pour la concrétisation des modèles, l'efficacité reproductible et le succès à l'échelle.

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Capacités éprouvées de bout en bout

En tant que partenaire AWS Mainframe Migration Competency, Cognizant assure la migration de bout en bout des charges de travail mainframe vers AWS, en utilisant des services de modernisation mainframe éprouvés, des compétences approfondies dans les technologies héritées, des accélérateurs internes et des partenariats. Nous commençons par nous appuyer sur les principales exigences métiers à l'aide de méthodes de modernisation incrémentale pour une réussite client avérée, afin de réduire les risques et de contrôler le changement qui affecte toutes les parties prenantes de l'entreprise.

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Démarrez votre parcours vers un avenir autonome

En tant que partenaire AWS spécialisé dans le secteur industriel et manufacturier, Cognizant aide les entreprises à mettre en œuvre les technologies Industry 4.0 afin d'améliorer l'efficacité de la production, d'accélérer la commercialisation, de mieux satisfaire les clients et de créer de nouveaux modèles économiques.

Cognizant et AWS développent une plateforme intégrée de données de fabrication en vue d'unifier les systèmes IT et OT sur le cloud. Cette plateforme s'appuiera sur les capteurs, l'IoT, l'edge computing, les analyses de données et l'IA générative. L'initiative vise à permettre les opérations à distance via un centre de contrôle intelligent. Elle tirera également parti des technologies digitales pour atteindre l'automatisation totale des opérations en usine.

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Expertise dans toutes les phases

En tant que partenaire de compétences AWS Migration, Cognizant aide les entreprises à migrer vers AWS, en les guidant à chaque étape des projets de migration complexes : découverte, planification, migration et exploitation. Nous nous concentrons sur le développement de vos compétences internes et vous aidons à établir les bases de migrations complexes vers AWS. Nous sommes également devenus experts en migration des anciennes applications de façon parfaitement fluide.

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Devenez une entreprise moderne

En tant que partenaire de compétences SAP sur AWS, Cognizant a démontré un niveau supérieur de spécialisation SAP, avec une solide expertise technique d'AWS et une réussite client avérée en matière de transformation SAP sur des projets AWS. Grâce à notre expertise approfondie, nous pouvons vous aider à effectuer des déploiements SAP en toute transparence et des migrations rapides vers AWS. Nous pouvons également vous aider à optimiser vos opérations sur AWS à l'aide d'une plateforme gérée et de solutions SAP sectorielles adaptées.

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Les logiciels des véhicules de demain

En tant que partenaire AWS Software Defined Vehicles Competency, Cognizant accompagne les constructeurs automobiles pour concrétiser l'avenir de la mobilité avec une architecture de véhicule flexible et définie par logiciel. Cognizant a démontré le plus haut niveau d'expertise sectorielle et métier ainsi qu'une connaissance technique approfondie d'AWS pour la mise œuvre de solutions dédiées à l'industrie automobile. Transformez vos produits, vos opérations et l'expérience de vos clients grâce à nos services d'ingénierie et à nos solutions logicielles.

Devenir leader des télécommunications

En tant que partenaire de compétence AWS Télécom, Cognizant est prêt à faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. Transformez votre entreprise, vos opérations et l'expérience de vos clients grâce à nos services d'ingénierie et à nos solutions logicielles. Que vous souhaitiez devenir leader sur le marché de la connectivité numérique ou rationaliser la chaîne de valeur de votre contenu, nous fournissons des solutions évolutives qui aideront votre entreprise à prospérer.

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Des solutions innovantes pour le Tourisme

La compétence AWS Tourisme et hôtellerie atteste que Cognizant a démontré le plus haut niveau d'expertise sectorielle et métier ainsi qu'une connaissance technique approfondie d'AWS dans la mise œuvre de solutions dédiées au Tourisme et à l'hôtellerie. Notre connaissance sectorielle approfondie nous a permis de conduire, en collaboration avec AWS, des projets de transformation numérique, de mettre en œuvre des solutions omnicanales et d'améliorer le parcours et l'expérience client proposés par les marques de nos clients.

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Prix des partenaires et distinctions par les analystes

Global GSI Migration Partner of the Year-2023

Cette récompense distingue les meilleurs partenaires AWS dotés de compétences de migration qui justifient d'une expertise en matière de migration des clients vers le cloud AWS. Délibérations effectuées sur le base du nombre, de la valeur et de la ponctualité des migrations.

Industry Partner of the Year – Healthcare and Life Sciences -2023

Cette récompense met à l'honneur le meilleur partenaire AWS dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ou de la santé dont les missions innovantes bénéficient grandement aux clients du secteur de la santé.

Industry Partner of the Year for Auto and Manufacturing - 2024

Ce prix récompense les partenaires AWS des secteurs de l'automobile et de la fabrication ayant accompagné les clients de ces secteurs dans l'accélération de leur transformation grâce à des capacités cloud dédiées et une expertise sectorielle de long terme.

Industry Partner of the Year for Retail - 2024

Ce prix récompense les partenaires AWS de la distribution qui proposent des offres avant-gardistes qui accélèrent le parcours de modernisation et d'innovation des détaillants dans tous les domaines de l'entreprise.

Ressources

BROCHURE

Accélérez la transformation digitale via l'évaluation MAP d'AWS avec Cognizant

Cognizant et AWS ont uni leurs forces pour tirer parti du MAP (migration acceleration program, programme d'accélération des migrations) d'AWS, un programme complet et éprouvé de migration cloud conçu pour accélérer le parcours de migration et de modernisation.

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Une jeune fille avec une queue de cheval travaille sur un ordinateur portable.

BROCHURE

Maîtrise de l'APR : la méthodologie de Cognizant au service de l'excellence de la modernisation

La rationalisation des portefeuilles d'applications (APR) est un élément essentiel de toute stratégie de modernisation de l'IT. Elle constitue une étape stratégique préalable à la migration vers le Cloud et à la modernisation des applications.

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nul

BROCHURE

Assurez la pérennité de votre activité grâce aux insights vitaux de Cognizant et d'AWS

Découvrez comment Cognizant et AWS aident votre entreprise à gagner en efficacité opérationnelle, à réduire ses coûts et à booster son avantage concurrentiel grâce à la rationalisation des portefeuilles d'applications (APR).

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nul

BROCHURE

L'évolution de l'APR avec AWS

Notre approche sur mesure permet non seulement à nos clients de simplifier, moderniser, optimiser et sécuriser leurs ressources digitales, mais aussi d'accélérer la migration Cloud-native.

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Doigts pointés vers des données affichées sur l'écran d'une tablette

BROCHURE

Simplifier la modernisation des applications avec l'analyse des devises par technologie cloud

Réduisez les coûts, améliorez l'efficacité et débloquez la valeur future de votre entreprise grâce à notre approche systématique de la modernisation des applications basée sur la technologie cloud.

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Une femme regarde un écran coloré

E-BOOK

Favoriser la transformation CX grâce à Amazon Connect

Fournir un service client fluide par le biais de centres de contact est essentiel pour établir des relations durables. Il faut pour cela une solution CX omnicanale tournée vers l'avenir et économique qui développe l'agilité, l'évolutivité et la durabilité de votre entreprise. Laissez Cognizant vous accompagner pour la mise en place d'Amazon Connect, leader du centre de contact en tant que service.

Télécharger le rapport
personnes dans un centre d'appels

BROCHURE

Solutions de productivité à distance de Cognizant sur le cloud AWS

Permettez à vos utilisateurs finaux de mieux travailler à distance grâce aux technologies numériques de nouvelle génération.

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Femme avec des symboles technologiques

BROCHURE

Solutions de collaboration à distance de Cognizant sur le cloud AWS

Améliorez la communication et la collaboration à l'aide des technologies numériques nouvelle génération.

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Homme avec un pictogramme de cloud en noir et blanc

BROCHURE

Solutions sectorielles sur AWS

Maximisez vos avantages commerciaux grâce aux solutions sectorielles hébergées sur Amazon Web Services (AWS).

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Logos technologiques

BROCHURE

Integrated Cloud Management Platform pour AWS

Créez votre plateforme de gestion du cloud avec les services AWS natifs pour offrir de l'efficacité opérationnelle, de l'agilité, une expérience utilisateur et réaliser des économies.

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Image de cloud

BROCHURE

Déploiement cloud SAP sur AWS

Surmontez les difficultés liées à la migration avec SAP Cloud sur Amazon Web Services (AWS).

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Image de cloud et SAP

BROCHURE

Solutions cloud AWS

Accélérez la modernisation de vos charges de travail avec les offres AWS de Cognizant.

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Motif d'arbre

BROCHURE

Cloud Migration Factory de Cognizant

Accélérez votre transition vers le cloud pour être à la pointe du digital en suivant une approche industrielle.

En savoir plus
Image numérique de connexions cloud

BROCHURE

Migration AWS : modernisation de l’existant

Réduisez les délais de mise en marché et les risques avec Cognizant AWS Migrate.

En savoir plus
Logos technologiques

Acquisitions

Un logo qui indique que Contino est une entreprise du groupe Cognizant
Un logo qui dit Inawisdom, une entreprise du groupe Cognizant

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

AWS

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