Services SAP

« Merci infiniment pour la réussite de cette mise en production, ainsi que pour l'incroyable fluidité de cette transition sans interruption d'activité vers notre nouveau système. Je suis impressionné par vos systèmes collectifs, vos compétences SAP, votre incroyable endurance, votre persévérance à surmonter les très nombreux obstacles que nous avons rencontrés en cours de route et par la façon dont vous avez géré le projet informatique d'envergure le mieux planifié et le plus parfaitement exécuté auquel j'ai pu prendre part. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut assister à une mise en œuvre n'occasionnant aucun problème et aussi parfaitement réalisée. »

- Chief Information Officer d'une entreprise du secteur de la santé implantée aux États-Unis