Services SAP

Cognizant et Signavio ont signé un accord inédit pour proposer des parcours de transformation basés sur l'intelligence des processus métiers (BPI) qui offrent une meilleure visibilité sur l'analyse des processus, l'adoption des meilleures pratiques et l'automatisation, tout en accélérant la modernisation. Nos clients peuvent ainsi identifier les processus inefficaces et décider d'améliorations permettant une plus grande agilité et résilience.