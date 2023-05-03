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La modernisation avec l'IA
Contact

Débloquez le contexte piégé au cœur de votre système central existant 

La valeur réelle de l'IA dépend des données qui soutiennent le contexte. Elle nécessite des applications qui captent la bonne information et les bonnes structures au bon moment. Pour tirer parti des nouvelles solutions AI-natives (des copilotes génératifs aux agents décisionnels autonomes), les entreprises doivent accéder au contexte riche actuellement bloqué dans des applications existantes cloisonnées. 
La modernisation vers des systèmes cloud-natifs, évolutifs et bien gouvernés : le socle essentiel pour la vitesse et l'impact AI-natifs
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Nos solutions

Nos experts combinent une expertise propre au secteur et aux processus avec un savoir-faire approfondi en matière d'ingénierie et les dernières capacités d'IA en date afin de vous aider à accélérer la transformation et libérer le pouvoir du contexte à tous les niveaux de votre entreprise. Votre activité fonctionne plus intelligemment, plus vite et ouvre la voie.
Cognizant Skygrade

Modernisez les applications pour qu'elles deviennent cloud-natives

Cognizant Ignition™

Transformez vos données pour une activité pilotée par l'intelligence

Cognizant Neuro IT Ops

Optimisez les opérations de services informatiques

Opérations informatiques résilientes

Éliminez les erreurs et les temps d’arrêt avec l'IA agentique.

Cognizant Flowsource

Innovez plus vite avec l'ingénierie pilotée par l'IA.

Quelques-uns de nos résultats

BANQUE

Accélération de 50 % de la modernisation de la gestion des cartes héritées

BANQUE

Accélération de 50 % de la modernisation de la gestion des cartes héritées

Nous avons collaboré avec notre client pour automatiser plus de 250 flux métier à l'aide de Cognizant® Flowsource™. Résultat : 75 % de précision dans l'extraction des règle de gestion et une réduction drastique de l'effort de documentation par les développeurs.

Une femme regarde son écran.

BANQUE

Vitesse de délai de réalisation x2

BANQUE

Vitesse de délai de réalisation x2

Nous avons encouragé l'adoption d'un modèle d'ingénierie axé produit pour des lancements accélérés de produits minimum viables (en quelques semaines au lieu de plusieurs mois) et accéléré la création de valeur au niveau de la transformation des principales opérations bancaires, avec le déblocage de 10,5 millions de dollars de valeur.

Vue aérienne de gratte-ciel.

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT

Expérience client améliorée et réduction des dépenses IT de 35 %

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT

Expérience client améliorée et réduction des dépenses IT de 35 %

Nous avons modernisé une plateforme de diffusion existante avec Flowsource™ et Neuro® IT Operations. Résultat : une croissance de 24 millions de dollars de chiffre d'affaires et une augmentation de 16 % de la productivité des développeurs.

Un jeune homme consulte un catalogue de films sur son ordinateur portable.

DISTRIBUTION

Capacité de traitement des commandes quintuplée

DISTRIBUTION

Capacité de traitement des commandes quintuplée

Nous avons contribué au remodelage d'un système de gestion des commandes basé sur mainframe avec Skygrade™. Le délai de réalisation s'est ainsi raccourci de 40 % et les processus de chaîne d'approvisionnement de 30 %.

Un téléphone mobile en train de scanner un appareil d'encaissement portable.
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de développement applicatif pour les applications IA 2025 d'Everest Group

Cette reconnaissance met en valeur nos capacités exhaustives de conseil et d'ingénierie des logiciels basée sur l'IA, notre solide intégration aux domaines et nos investissements continus. Ces derniers participent à l'établissement de propriété intellectuelle réutilisable et d'écosystèmes partenaires éprouvés par des engagements client à succès qui suscitent des initiatives de transformation digitale complexe de bout en bout dans tous les secteurs.

En savoir plus
badge Peak Matrix
Cognizant nommée Leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2025 pour les services de développement logiciel personnalisé

Selon nous, cette reconnaissance souligne notre force en matière d'ingénierie digitale AI-native pour accélérer la valeur ajoutée métier de nos clients. Nous associons une solide expertise sectorielle à un cadre IA responsable certifié ISO afin de proposer une innovation éthique, évolutive et orientée résultats à nos clients internationaux.

Lire le rapport sur Gartner.com
Logo Gartner
Cognizant reconnue comme leader dans le rapport Peak Matrix for Application Transformation Services for AI-enablement 2025 par Everest Group
Une image abstraite, des traînées de lumière
Cognizant se hisse au rang de leader dans le rapport Services sourcés multi-cloud et de modernisation des applications T1 2025 par Forrester Wave
Forrester Group

Modernisez les obstacles à la valeur de l'IA

Si vos données et signaux de processus se trouvent dans des applications obsolètes, l'IA ne peut rien en apprendre et les résultats resteront superficiels. Nos experts peuvent vous aider à débloquer du contexte rapidement, à moderniser intelligemment et à produire des effets concrets plus tôt.

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