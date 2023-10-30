Modern Business

Votre entreprise est-elle prête pour l'avenir ?

Les entreprises d'aujourd'hui peuvent toutes compter sur une chose : l'incertitude. Qu'il s'agisse de la chaîne logistique, de l'instabilité climatique, de la crise sanitaire mondiale ou de la pénurie de talents, vos priorités actuelles détermineront la façon dont vous aborderez l'avenir.

Mais ce défi est aussi l'occasion de repenser certains fondamentaux (technologie, talents, ESG) afin de devancer les nouvelles attentes et vos nouveaux concurrents.

Découvrez comment d'autres entreprises se préparent aux défis de demain dans Parer à toutes les éventualités : l'entreprise moderne relève le défi, étude réalisée par Economist Impact pour Cognizant.