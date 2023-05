Modern Business

Votre entreprise est-elle prête à relever tous les

défis ?

De l'incertain à l'imprévu, les entreprises ont du mal à s'y retrouver. De là à agir en urgence, sous pression mais toujours avec éthique et conformité, le défi est de taille. Comment être prêt pour un futur de plus en plus difficile à appréhender d'autant plus que tout peut changer au dernier moment ? Qu'il s'agisse de la chaîne logistique, de l'instabilité climatique, de la crise sanitaire mondiale ou de la pénurie de talents, vos priorités actuelles détermineront la façon dont vous aborderez l'avenir.

Pour les entreprises tournées vers l'avenir, c'est l'occasion de repenser leurs fondamentaux (technologies, talents, ESG) afin de devancer les nouvelles attentes et leurs concurrents.

Découvrez comment d'autres entreprises se préparent aux défis de demain dans Parer à toutes les éventualités : l'entreprise moderne relève le défi, étude réalisée par Economist Impact pour Cognizant.