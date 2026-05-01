Nos équipes de recherche explorent le potentiel transformateur de l'IA décisionnelle qui tire parti de technologies telles que l'IA multi-agents afin de porter les systèmes au-delà des prédictions vers les actes concrets. À travers les articles scientifiques, les outils open-source, les projets AI for Good et les plateformes agentiques, nous inspirons la collaboration et favorisons le progrès éclairé au sein de la communauté IA.
ACTUALITÉS
Découvrez nos dernières publications
Notre recherche paraît dans les revues universitaires pour faire progresser des technologies IA qui améliorent la prise de décision et résolvent des défis complexes d'envergure mondiale.
Voir l'innovation en action grâce à nos démos
Nous collaborons avec des experts dans les domaines concernés pour appliquer nos recherches à des cas pratiques, ce qui nous permet de développer de meilleures méthodes IA tout en optimisant le potentiel humain.
Notre dernière couverture médiatique
Découvrez les dernières parutions médiatiques et de presse écrite de notre équipe au sujet du rôle transformateur de l'IA dans divers domaines et applications.
Restons en contact
Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour recevoir l'actualité de nos recherches, des informations sur l'IA et l'annonce des innovations de l'équipe IA décisionnelle.