Nos équipes de recherche explorent le potentiel transformateur de l'IA décisionnelle qui tire parti de technologies telles que l'IA multi-agents afin de porter les systèmes au-delà des prédictions vers les actes concrets. À travers les articles scientifiques, les outils open-source, les projets AI for Good et les plateformes agentiques, nous inspirons la collaboration et favorisons le progrès éclairé au sein de la communauté IA.