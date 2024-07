IA responsable

Maintenir les normes d'intégrité les plus élevées Alors que l'IA (intelligence artificielle) s'implique de plus en plus dans nos vies et le monde qui nous entoure, il est essentiel d'établir des principes clairs qui orientent le développement et l'utilisation de l'IA. Ces principes visent à garantir que les produits et services que nous proposons utilisent l'IA d'une manière profitable aux entreprises et à la société, tout en atténuant les potentiels risques et conséquences néfastes.