L’intelligence, l’analytique et la prise de décision en marge Le rythme actuel de l'activité économique et la prolifération des données nécessitent un calcul plus proche de la source de données afin de pouvoir prendre des décisions pratiques plus rapidement. L'informatique en périphérie rapproche les applications à forte intensité de calcul et sensibles au temps de latence des utilisateurs finaux pour que ces derniers puissent prendre des décisions en temps quasi réel. À l’ère de l'Internet des objets, presque tous les appareils connectés et instrumentés génèrent une quantité colossale de données. Le cloud permet de créer des écosystèmes d'appareils au sein de votre entreprise, mais la prise de décisions basées sur les faits après analyse demande plus de temps et une meilleure connectivité. Le processus d'envoi des données vers le cloud et d'attente des résultats est chronophage, gourmand en bande passante, et compromet la réactivité en temps réel. Il existe une meilleure manière de procéder : la majorité des données collectées depuis des appareils peuvent être analysées au plus près du point d'origine, c'est-à-dire en « périphérie », pour fournir des résultats automatisés, en temps quasi réel. Découvrez les services Edge de Cognizant. Nous pouvons analyser les données au moment de leur collecte, directement depuis les appareils, ainsi que depuis les passerelles et les micro centres de données qui interconnectent les écosystèmes d'entreprises. En proposant une conception, une configuration et une gestion intelligentes de la périphérie, nous pouvons offrir des capacités informatiques jusqu'aux extrêmes logiques de votre réseau afin que vous puissiez améliorer vos performances, réduire les coûts d'exploitation et améliorer la fiabilité des applications et des services à faible latence.