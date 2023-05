Hitachi Vantara

Pour veiller à ce que vous puissiez évoluer en pensant à l'avenir, nous appliquons notre service Smart Retail aux distributeurs pour les aider à planifier les prochains achats d'espaces physiques. Nous imaginons et créons des environnements physiques dématérialisés, conçus pour rendre les expériences d'achat du monde réel plus vives, plus mémorables et plus intuitives, grâce à des technologies d'ambiance, intuitives et contextuelles. Hitachi Visualization Suite et la plateforme RetailMate de Cognizant opèrent de concert pour cristalliser les informations analytiques des clients, des employés, des magasins et de l'environnement, afin d'optimiser les opérations et de révolutionner les produits disponibles en magasin.