Cognizant Innovation Network est l'atout investissement d'entreprise de Cognizant. Il se spécialise dans le soutien aux startups de logiciels d'entreprise en début ou phase intermédiaire de développement. Cette initiative établit un flux direct entre l'innovation des startups et la mise en œuvre à l'échelle des entreprises. Elle permet ainsi à Cognizant de repérer des technologies d'avant-garde et de les intégrer plus rapidement que jamais dans les solutions destinées à sa base de clients Global 2000. Cognizant Innovation Network fonctionne de concert avec le laboratoire IA de Cognizant qui identifie et valide les innovations les plus prometteuses. Si le laboratoire IA se concentre sur la recherche originale et le développement de propriété intellectuelle, le réseau d'innovation soutient les startups qui convertissent ces innovations en produits utilisables en entreprise. Il aide ainsi les clients à se doter des technologies de nouvelle génération et à les utiliser concrètement plus rapidement et de manière plus sécurisée.