Cognizant Innovation Network
Travaillez avec un AI builder
L'investissement initial du réseau d'innovation concerne surtout les technologies à l'origine de la transformation la plus importante au niveau des opérations d'entreprise actuelles. Qu'il s'agisse de modèles d'IA de pointe, de systèmes agentiques ou d'infrastructure cloud et cybersécurité de nouvelle génération, les entreprises du portefeuille sont sélectionnées selon leur potentiel de génération d'impact évolutif et constructif pour les clients professionnels.
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