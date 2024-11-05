Politique de confidentialité du site de Cognizant

1. Informations de contact
Pour exercer vos droits dans la mesure autorisée par la loi applicable, veuillez envoyer un e-mail à SAR@cognizant.com. Vous pouvez également exercer vos droits en appelant gratuitement Cognizant Ethics and Compliance Helpline au 1-866-824-4897.
2. Exigences en matière de vérification de l'identité des consommateurs
Avant de répondre à toute demande d'accès ou de suppression, Cognizant demandera à un consommateur de vérifier son identité. La vérification de l'identité du consommateur est requise, que le consommateur soumette une telle demande directement ou par l'intermédiaire d'un agent autorisé, comme décrit ci-dessous.
Pour toutes les demandes soumises par courrier électronique, les éléments d'information suivants peuvent être requis :
- Prénom, second prénom (le cas échéant) et nom de famille
- Adresse physique en Californie
- Mois/année de naissance
- Adresse e-mail valide
Pour toutes les demandes soumises par le biais de notre ligne téléphonique gratuite d'assistance en matière d'éthique et de conformité, les éléments d'information suivants peuvent être requis :
- Prénom, second prénom (le cas échéant) et nom de famille
- Adresse physique en Californie
- Mois/année de naissance
- Numéro de téléphone valide
- Adresse électronique valide (le cas échéant)
Nous pouvons vous demander de déclarer, sous peine de parjure, que vous êtes le consommateur, l'investisseur ou le partenaire, ou son agent, dont les informations personnelles font l'objet de la demande.
3. Comment nous allons traiter votre demande
Nous confirmerons la réception de votre demande vérifiable dans les dix (10) jours ouvrables et vous fournirons des informations sur la manière dont nous traiterons votre demande. Cognizant répondra à votre demande dans les 45 () jours suivant sa réception. Si Cognizant prévoit un retard, elle vous en informera et vous fournira une explication de ce retard, qui pourrait prendre jusqu'à quarante-cinq (45) jours supplémentaires. Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous pouvons rejeter votre demande en tout ou en partie.
4. Exigences relatives à l'utilisation d'agents autorisés
Le CCPA permet aux consommateurs californiens d'utiliser des "agents autorisés" pour soumettre des demandes à Cognizant en leur nom. Si vous avez choisi d'utiliser un agent autorisé, ou si vous êtes un agent autorisé qui souhaite soumettre des demandes au nom d'un consommateur, les procédures minimales suivantes seront requises avant l'acceptation de toute demande par un agent autorisé au nom d'un consommateur californien.
Toutes les demandes des agents autorisés peuvent être soumises à l'aide des méthodes identifiées dans la section intitulée « Comment exercer vos droits ». En outre, les agents autorisés devront envoyer les documents écrits suivants :
Entreprises - si vous opérez en tant qu'entreprise, les documents suivants sont requis :
- Certificat de conformité mentionnant l'État de constitution ;
- Document d'autorisation écrit comprenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail valide de chaque consommateur qui vous autorise, en tant qu'agent autorisé, à agir au nom de chaque consommateur pour effectuer la demande ; et
Particuliers - si vous êtes un particulier et que vous agissez en tant qu'agent autorisé au nom d'un consommateur, les documents suivants sont requis :
un document d'autorisation écrit qui comprend le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail valide du consommateur vous autorisant, en tant qu'agent autorisé, pour agir au nom du consommateur.
Pour la sécurité et la sécurité des informations du consommateur, les demandes soumises à Cognizant par un agent autorisé nécessiteront une méthode de communication directe, de préférence une adresse e-mail valide, avec le consommateur, pour répondre à la demande. Nous pouvons refuser la demande d'un agent autorisé qui ne présente pas de preuve suffisante pour agir en votre nom.