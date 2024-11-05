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Politique de confidentialité du site de Cognizant

Politique de confidentialité du site internet – 5 janvier 2023

Cognizant Technology Solutions Corporation et ses filiales (« Cognizant », « nous ») s'engagent fermement à protéger votre vie privée. Vous devez comprendre ce que nous faisons des données vous concernant (« informations personnelles ») que nous collectons lorsque vous visitez ce site web (cognizant.com), nos sites spécifiques à un pays ou à tout autre site web auquel la présente Politique de confidentialité du site web de Cognizant (« Politique de confidentialité ») s'applique (collectivement, les «Sites»). En tant que société mondiale, Cognizant possède un certain nombre d'entités juridiques dans différentes juridictions qui sont responsables des informations personnelles qu'elles collectent indépendamment et i peuvent être traitées en leur nom par Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation et ses filiales. Le contrôleur des données sur les informations personnelles collectées auprès d'un visiteur des sites est Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation, 211 Quality Circle, College Station, Texas, États-Unis ou la filiale spécifiée sur le Site sur lequel figure cette présente Politique de confidentialité.

Nous pouvons compléter cette Politique de confidentialité pour répondre à des cas spécifiques. Tous les avis supplémentaires doivent être lus conjointement avec la présente Politique de confidentialité.

À propos de notre Politique de confidentialité

Nous pouvons recueillir les informations personnelles suivantes vous concernant :

L'utilisation de nos Sites ne requiert pas d'inscription de votre part. Toutefois, si vous vous inscrivez volontairement sur un Site ou si vous soumettez vos informations exemplaires de livres blancs, des kits investisseurs, de la correspondance destinée aux anciens collaborateurs) ou de participer à des conférences ou des sessions web organisées par nous, ou si vous nous contactez en utilisant les formulaires ou les coordonnées disponibles sur l'un de nos Sites, ou si vous vous connectez à certaines applications web de Cognizant, vous pouvez nous fournir vos informations d'identité et vos coordonnées (c'est-à-dire, votre prénom et votre nom, votre adresse physique, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique), des informations professionnelles (titre professionnel, niveau d'ancienneté, employeur, département, expertise, nom ou coordonnées de votre assistant), le nom et les coordonnées de votre contact d'urgence (si vous vous inscrivez à des événements organisés par nos équipes marketing), les détails de votre compte LinkedIn, vos préférences marketing et d'autres données personnelles que vous souhaiterez partager avec nous.

Les Sites collectent automatiquement certaines informations techniques relatives à l'appareil que vous utilisez pour visiter les Sites. Plus précisément, nous utilisons des cookies, des balises web et des technologies similaires pour nous aider à comprendre votre activité sur les Sites. Un « cookie » est un petit fichier de données qu'un site web peut envoyer à votre navigateur, qui pourra alors être stocké sur votre appareil. Les données que nous collectons incluent automatiquement votre adresse IP (« internet protocol address »), votre emplacement, les informations d'identification de votre appareil et les actions réalisés sur tous nos Sites (par exemple, les liens sur lesquels vous cliquez) ainsi que sur d'autres sites que vous pouvez visiter. Pour de plus amples informations sur les cookies et les technologies similaires que nous utilisons sur nos Sites et sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons, veuillez consulter notre Politique relative aux cookies.


Nous collectons parfois des informations anonymes à partir de visites sur les Sites. Les informations anonymes (ou données de parcours) sont des informations qui ne révèlent pas et ne révèleront pas directement ou indirectement votre identité, par exemple des données agrégées concernant tous les visiteurs de notre site web. Nous pouvons utiliser ces données pour analyser les tendances et les statistiques et pour nous aider à vous offrir une meilleure expérience d'utilisation de nos Sites. 

Si vous nous fournissez des informations personnelles de tiers (telles que les coordonnées de votre assistant ou de la personne à contacter en cas d'urgence), vous vous engagez à : (a) informer chaque personne avant de partager ses informations personnelles avec nous, (b) leur expliquer que leurs informations personnelles seront traitées conformément à la présente Politique de confidentialité, et (c) obtenir leur consentement, le cas échéant.

Dans la mesure permise par la loi applicable, nous utilisons vos informations personnelles à diverses fins, par exemple pour :

vous fournir les produits, services et informations que vous avez demandés, y compris fournir des exemplaires de livres blancs, des kits investisseurs et, le cas échéant, pour traiter les commandes.
gérer et entretenir notre relation avec vous, notamment en répondant à une demande, une question ou un commentaire que vous avez formulé et en vous fournissant une autre forme d'assistance à la clientèle.
vous permettre de participer à un événement organisé ou promu par nous et/ou nos partenaires commerciaux.
communiquer des avis importants, tels que des informations sur les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité, nos Sites et les mises à jour de service.
effectuer des analyses, des études de marché et des rapports internes pour nous permettre de planifier, développer et améliorer nos sites, nos produits, nos services et nos actions marketing. (nous pouvons, par exemple, utiliser votre adresse IP pour aider à diagnostiquer les problèmes avec notre serveur, pour administrer les Sites, pour affiner les Sites en fonction des fonctionnalités que les gens utilisent le plus souvent, pour aider à identifier les utilisateurs du Site (tels que vous) et pour recueillir des informations démographiques générales sur les utilisateurs du Site.)
vous informer de nos nouveaux produits, services et événements que nous pensons que vous trouverez utiles en envoyant des messages promotionnels par e-mail, SMS, téléphone, courrier postal et/ou autres moyens de communication similaires. (Si vous préférez ne pas recevoir ces communications, il vous suffit de suivre les instructions de désabonnement sur les communications promotionnelles que vous recevez).
créer un profil à votre sujet pour nous aider à personnaliser nos communications, y compris pour nous assurer que vous recevez des communications marketing pertinentes basées sur vos actions sur un Site particulier ou votre emplacement géographique en fonction de votre adresse IP.
prévenir et détecter les comportements illicites, et protéger ou faire valoir nos droits, notamment en nous défendant en cas de litige.

Nous ne vendrons vos informations personnelles à personne en dehors du groupe d'entreprises Cognizant. Cependant, il se peut que nous devions divulguer vos informations personnelles à des tiers dans les cas suivants :

Autres sociétés du groupe Cognizant : Cognizant est une société mondiale et vos informations personnelles peuvent être partagées ou consultées par d'autres sociétés du groupe Cognizant qui utiliseront vos informations personnelles aux fins et de la manière décrites dans la présente Politique de confidentialité.
Prestataires de services : nous divulguerons vos informations personnelles à des sociétés qui nous fournissent des services, telles que des sociétés qui nous aident à exploiter nos Sites et des fournisseurs qui nous aident à mener des campagnes marketing. Les prestataires de services sont tenus de préserver la confidentialité de vos informations personnelles et ne sont pas autorisés à les utiliser à d'autres fins que la réalisation des services qu'ils nous fournissent.
Tiers pour répondre aux exigences légales applicables : nous pouvons être amenés à divulguer vos informations personnelles à un tiers si cela est nécessaire pour respecter une obligation légale ou la décision d'une autorité judiciaire, d'une autorité publique ou d'un organisme gouvernemental, ou si la divulgation est nécessaire pour la sécurité nationale, l'application de la loi ou tout autre intérêt public.
Partenaires commerciaux : nous divulguerons vos informations personnelles à nos partenaires commerciaux si cela est nécessaire pour vous fournir des produits et des services, notamment pour certains logiciels et services connexes.
Tiers dans le cadre de la vente d'une entreprise : si nous effectuons une vente ou un transfert d'actifs, ou si nous sommes autrement impliqués dans une fusion ou un transfert d'actifs ou d'activités, nous pouvons transférer vos informations personnelles à un ou plusieurs tiers dans le cadre de cette transaction.
Autres tiers avec votre consentement : nous pouvons également partager vos informations personnelles avec d'autres tiers lorsque vous consentez séparément à un tel partage.

En raison du caractère mondial de l'activité de Cognizant, vos informations personnelles peuvent être partagées, divulguées et transférées entre les différentes sociétés du groupe Cognizant et d'autres tiers (comme décrit dans la section ci-dessus sur À qui nous communiquons vos informations personnelles) où ces transferts sont nécessaires pour des raisons commerciales légitimes. Ces entités peuvent être situées en dehors de votre pays de résidence. Le niveau de protection des informations personnelles n'est pas le même dans tous les pays, mais nous prendrons des mesures raisonnables et mettrons en œuvre les mesures décrites dans la présente Politique de confidentialité pour assurer la sécurité de vos informations personnelles.

Vos informations personnelles ne seront conservées qu'aussi longtemps que raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans la présente Politique de confidentialité, conformément aux lois applicables, y compris dans le but de satisfaire aux exigences légales, réglementaires, comptables ou de reporting.

Cognizant met en œuvre des mesures de sécurité appropriées conçues pour empêcher le traitement illégal ou non autorisé d'informations personnelles et la perte ou l'endommagement accidentel d'informations personnelles. Les données recueillies via nos Sites sont stockées sur un serveur sécurisé chez notre FAI qui fera des sauvegardes périodiques de ces données.

Les sites ne sont pas intentionnellement destinés aux enfants de moins de 13 ans, ni ne leur sont destinés. Nous ne recueillons pas sciemment de données relatives aux enfants.

Si vous souhaitez exercer votre droit de modifier ou de supprimer vos informations personnelles de notre base de données ou demander une copie de vos informations personnelles (dans la mesure où ces droits sont prévus par la loi), vous pouvez nous envoyer un e-mail à SAR@cognizant.com. Pour votre protection, il se peut que nous devions vérifier votre identité avant de traiter votre demande. Nous répondrons dès que raisonnablement possible et dans les délais spécifiés par la loi applicable. Nous nous réservons le droit de refuser votre demande en fonction de la loi applicable et nous vous en informerons.

Les Sites contiennent des liens vers d'autres sites web, y compris des sites contrôlés par des tiers indépendants de nous. Cognizant n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sites web. Nous vous encourageons à lire les avis de confidentialité de ces sites web avant de leur fournir toute information personnelle. Nous n'assumons pas la responsabilité des opinions de tiers exprimées sur ou via nos sites.

Toute question, préoccupation ou plainte concernant nos opérations de traitement et notre engagement envers la présente Politique de confidentialité doit être adressée au délégué à la protection des données de Cognizant à l'adresse DataProtectionOfficer@cognizant.com. En plus de nous contacter, dans certains pays, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protection des données, si vous le souhaitez.

Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante :

Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation
À l'attention du Data Protection Officer
211 Quality Circle, College Station
Texas, 77854
États-Unis

Vous pouvez également écrire à notre délégué à la protection des données en utilisant l'adresse de votre bureau local. Une liste des bureaux locaux se trouve dans l'onglet « Worldwide » accessible ici.

Nous pouvons modifier et mettre à jour la présente Politique de confidentialité de temps à autre. Toute modification de notre Politique de confidentialité sera affichée sur cette page.

À propos de l'annexe RGPD

Annexe : informations supplémentaires aux fins du Règlement général sur la protection des données de l'UE, de la Loi fédérale suisse sur la protection des données et de la Loi britannique sur la protection des données (« Annexe RGPD »)

La présente annexe RGPD vient compléter le corps principal de la Politique de confidentialité et couvre le traitement des informations personnelles soumises au Règlement de l'UE 2016/679, également connu sous le nom de Règlement général sur la protection des données de l'UE (« RGPD »), à la Loi fédérale suisse sur la protection des données et à la Loi britannique sur la protection des données. En cas de conflit entre le corps principal de la Politique de confidentialité et l'Annexe RGPD, l'Annexe RGPD aura priorité.

Nous vous aviserons de toute modification ou ajout important à la présente Politique de confidentialité et vous fournirons une copie de toute Politique de confidentialité modifiée en utilisant votre adresse électronique qui nous a été fournie, ou par tout autre moyen approprié.

Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la façon dont nous traitons vos informations personnelles ou si vous souhaitez déposer une plainte, veuillez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dataprotectionofficer@cognizant.com. En particulier, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations concernant :

  • Cette annexe RGPD ou
  • La relation avec le client, comme le traitement d'informations personnelles pour la prestation de nos services (notamment concernant nos clients, leur personnel et leurs clients)

Dans la mesure autorisée par la loi applicable, nous utilisons vos informations personnelles aux fins identifiées dans le corps principal de la Politique de confidentialité en fonction des motifs juridiques suivants :

Consentement : nous pouvons traiter vos informations personnelles si vous consentez à un tel traitement, par exemple pour recevoir des messages promotionnels par téléphone ou par communications électroniques de notre part. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n'affectera pas la légalité de tout traitement antérieur basé sur votre consentement. Veuillez noter que même après le retrait de votre consentement, nous pouvons avoir le droit de continuer à traiter vos informations personnelles si d'autres motifs juridiques s'appliquent. Pour retirer votre consentement, vous pouvez utiliser les instructions de désabonnement dans les communications promotionnelles que vous recevez.Nécessité contractuelle : lorsqu'il est nécessaire de conclure un contrat avec vous pour la fourniture de nos produits ou services ou pour exécuter nos obligations en vertu de ce contrat. Si vous ne nous fournissez pas vos informations personnelles en vue du traitement décrit ci-dessous, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de fournir le service, le produit ou les informations demandés.Nos intérêts légitimes : nous pouvons traiter vos informations personnelles lorsque cela est nécessaire dans le cadre de nos intérêts légitimes en tant qu'entreprise, notamment pour gérer, promouvoir et améliorer notre activité et gérer nos risques.
 

Objectifs et intérêts légitimesMotifs juridiques
Fournir les produits, services et informations demandés comme des exemplaires de livres blancs, des kits d'investisseurs et traiter les commandes.Nécessité contractuelle
Fournir un service à la clientèle, par exemple, répondre aux demandes de renseignements, aux questions ou aux commentaires.Nécessité contractuelle
Intérêts légitimes
Organiser et permettre la participation à un événement.Nécessité contractuelle
Intérêts légitimes
Communiquer des avis importants, tels que des informations sur les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité, nos Sites et les mises à jour de service.Nécessité contractuelle
Intérêts légitimes
Effectuer des analyses, des études de marché et des rapports internes pour planifier, développer et améliorer nos Sites, produits, services et actions marketing.Intérêts légitimes
Consentement
Créer des profils utilisateur pour personnaliser nos produits, services et communications marketing.Intérêts légitimes
Consentement

Envoyer des messages promotionnels par e-mail, SMS, téléphone, courrier et/ou autres moyens de communication similaires.

Consentement ou intérêts légitimes en fonction de l'activité et de la méthode marketing
Remarque. Si vous préférez ne pas recevoir ces communications, il vous suffit de suivre les instructions de désinscription figurant sur les communications promotionnelles que vous recevez pour retirer votre consentement ou vous opposer au traitement de vos données.
Prévenir et détecter les comportements illégaux, et protéger ou exercer nos droits.Nécessité contractuelle
Intérêts légitimes

Comme indiqué dans la section « Transferts internationaux de vos informations personnelles », vos informations personnelles peuvent être traitées par nous dans des pays autres que votre pays de résidence. Certains de ces pays peuvent ne pas offrir le même niveau de protection des données que l'Espace économique européen, la Suisse et/ou le Royaume-Uni (selon le cas). Dans ce cas, nous veillerons à ce que le destinataire de vos informations personnelles offre un niveau adéquat de protection, notamment en remplissant des clauses contractuelles types pour le transfert de données tel qu'approuvé par la Commission européenne (ou l'autorité de contrôle de la protection des données compétente, le cas échéant).

Vous disposez des droits suivants concernant les informations personnelles que nous traitons, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans les lois applicables :

Savoir si vos informations personnelles sont traitées par nous et nous demander une copie de vos informations personnelles et des informations relatives au traitement de vos informations personnelles.
Demander la correction de toute information personnelle inexacte ou incomplète.
Demander l'effacement de vos informations personnelles ou la restriction du traitement de vos informations personnelles.
Vous opposer à notre traitement de vos informations personnelles.
Retirer votre consentement.
Dans certaines circonstances, demander la portabilité de vos données.
Pour déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données compétente.

Pour exercer vos droits dans la mesure autorisée par la loi applicable, veuillez envoyer un e-mail à SAR@cognizant.com.

Vos informations personnelles ne seront conservées qu'aussi longtemps que raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans la présente Politique de confidentialité, conformément aux lois applicables, y compris dans le but de satisfaire aux exigences légales, réglementaires, comptables ou de reporting.

À propos de l'annexe CCPA

Cette annexe de la CCPA intègre et complète les informations contenues dans le reste du présent avis de confidentialité et s'applique uniquement aux consommateurs résidant dans l'État de Californie, aux États-Unis d'Amérique, qui visitent ou utilisent les sites (« consommateurs » ou « vous »). En cas de conflit entre le corps principal de la Politique de confidentialité et l'Annexe RGPD, l'Annexe RGPD aura priorité.

Cette section fournit des détails supplémentaires sur les informations personnelles que nous recueillons sur les consommateurs californiens et les droits qui leur sont accordés en vertu de la CCPA.

Tous les termes définis dans l'ACCP ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans le présent avis.

Nous recueillons des informations qui identifient, se rapportent, décrivent, font référence, peuvent être associées ou raisonnablement liées, directement ou indirectement, à un consommateur ou à un appareil particulier (« informations personnelles »).

Nous présentons ci-dessous les catégories d'informations personnelles de l'ACCP que nous avons recueillies auprès de consommateurs au cours des douze (12) derniers mois en ce qui concerne nos produits et services.

  • Identifiants et autres catégories d'informations personnelles : nom complet et adresse e-mail, numéro de téléphone, région ou pays de résidence, préférence linguistique.
  • Informations relatives à l'activité sur Internet ou sur d'autres réseaux électroniques : adresse IP et informations d'identification de l'appareil, système d'exploitation, historique de navigation, historique de recherche et informations concernant votre interaction avec les sites.
  • Informations professionnelles : profession, type de secteur, expertise, titre professionnel, niveau d'ancienneté, département ou niveau d'expertise.

Nous ne collecterons pas d'autres types d'informations personnelles sans vous en informer.

Les informations personnelles ne comprennent pas :

  • Les informations accessibles au public à partir de dossiers gouvernementaux.
  • Les informations dépersonnalisées ou agrégées sur les consommateurs.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la rubrique Comment nous recueillons vos informations personnelles dans ce document.

Nous recueillons les catégories d'informations personnelles susmentionnées lorsque vous nous fournissez directement des informations sur nos Services, ou pour vous abonner à nos alertes ; indirectement par le biais de nos cookies et d'autres technologies lorsque vous naviguez sur nos Sites ; et des réseaux publicitaires, des fournisseurs d'analytique, des réseaux sociaux et des courtiers en données.

Au cours des douze (12) derniers mois, nous avons utilisé les catégories d'informations personnelles susmentionnées aux fins commerciales suivantes :

  • Audit des interactions avec les consommateurs.
  • Détecter les incidents de sécurité, protéger contre les activités malveillantes, trompeuses, frauduleuses ou illégales et poursuivre les responsables de ces activités.
  • Débogage pour identifier et réparer les erreurs qui altèrent les fonctionnalités prévues existantes.
  • Pour notre utilisation transitoire à court terme.
  • Exécution de services, y compris la tenue ou la gestion des comptes, la fourniture d'un service client, le traitement ou l'exécution des commandes et des transactions, la vérification des informations client, le traitement des paiements.
  • Entreprendre des activités pour vérifier, entretenir, améliorer, mettre à niveau ou renforcer la qualité ou la sécurité des services et produits et des Sites.

Au cours des douze (12) mois précédents, nous pouvons également avoir utilisé les catégories d'informations personnelles susmentionnées à des fins commerciales, notamment pour vous envoyer des messages promotionnels et des communications marketing personnalisées.

Si vous préférez ne pas recevoir ces communications, suivez simplement les instructions de désabonnement sur les communications promotionnelles que vous recevez.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Pourquoi nous avons besoin de vos informations personnelles dans l'Avis de confidentialité.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des fins commerciales aux catégories de tiers indiquées à l'adresse . À qui nous communiquons vos informations personnelles

Au cours des douze (12) derniers mois, nous avons divulgué à des fins commerciales trois types de données personnelles susmentionnés avec les entités du Groupe Cognizant et d'autres prestataires de services comme des réseaux publicitaires, des fournisseurs d'analytique, des réseaux sociaux et des courtiers en données.

Nous ne vendrons vos informations personnelles à personne en dehors du groupe d'entreprises Cognizant.

Le CCPA énonce certaines obligations pour les entreprises qui « vendent » des informations personnelles. Conformément à la définition de « vendre » en vertu de la CCPA et aux directives actuelles, nous ne pensons pas que nous interagissons avec cette activité et ne nous sommes pas engagés dans cette activité au cours des 12 derniers mois.

La CCPA peut vous fournir des droits spécifiques concernant vos informations personnelles. Cette section décrit vos droits en vertu de la CCPA concernant le traitement de vos informations personnelles. Nous ne ferons pas de discrimination à votre encontre pour avoir exercé vos droits au titre de l'ACCP.

1. Demande d'accès/de connaissance de vos informations

Vous pouvez avoir le droit de demander que nous vous divulguions certaines informations concernant le traitement de vos informations personnelles au cours des 12 derniers mois :

  • Catégories d'informations personnelles collectées ou divulguées
  • Quelles sont les sources des informations personnelles que nous recueillons
  • Notre objectif opérationnel ou commercial pour la collecte et le partage de ces informations personnelles.
  • Catégories de tiers avec lesquels nous avons partagé vos informations personnelles
  • Les informations personnelles spécifiques que nous avons recueillies, utilisées et divulguées à votre sujet dans un format portable.

2. Demande de suppression de vos informations

Vous pouvez avoir le droit de nous demander de supprimer toutes vos informations personnelles que nous avons recueillies auprès de vous et conservées, sous réserve de certaines exceptions.

3. Demande de correction de vos informations

Vous avez le droit de corriger ou de demander que nous corrigions toute information erronée vous concernant.

1. Informations de contact


Pour exercer vos droits dans la mesure autorisée par la loi applicable, veuillez envoyer un e-mail à SAR@cognizant.com. Vous pouvez également exercer vos droits en appelant gratuitement Cognizant Ethics and Compliance Helpline au 1-866-824-4897.

2. Exigences en matière de vérification de l'identité des consommateurs

Avant de répondre à toute demande d'accès ou de suppression, Cognizant demandera à un consommateur de vérifier son identité.  La vérification de l'identité du consommateur est requise, que le consommateur soumette une telle demande directement ou par l'intermédiaire d'un agent autorisé, comme décrit ci-dessous.

Pour toutes les demandes soumises par courrier électronique, les éléments d'information suivants peuvent être requis :

  • Prénom, second prénom (le cas échéant) et nom de famille
  • Adresse physique en Californie
  • Mois/année de naissance
  • Adresse e-mail valide

Pour toutes les demandes soumises par le biais de notre ligne téléphonique gratuite d'assistance en matière d'éthique et de conformité, les éléments d'information suivants peuvent être requis :

  • Prénom, second prénom (le cas échéant) et nom de famille
  • Adresse physique en Californie
  • Mois/année de naissance
  • Numéro de téléphone valide
  • Adresse électronique valide (le cas échéant)

Nous pouvons vous demander de déclarer, sous peine de parjure, que vous êtes le consommateur, l'investisseur ou le partenaire, ou son agent, dont les informations personnelles font l'objet de la demande.

3. Comment nous allons traiter votre demande

Nous confirmerons la réception de votre demande vérifiable dans les dix (10) jours ouvrables et vous fournirons des informations sur la manière dont nous traiterons votre demande. Cognizant répondra à votre demande dans les 45 () jours suivant sa réception. Si Cognizant prévoit un retard, elle vous en informera et vous fournira une explication de ce retard, qui pourrait prendre jusqu'à quarante-cinq (45) jours supplémentaires.  Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous pouvons rejeter votre demande en tout ou en partie.

4. Exigences relatives à l'utilisation d'agents autorisés

Le CCPA permet aux consommateurs californiens d'utiliser des "agents autorisés" pour soumettre des demandes à Cognizant en leur nom.  Si vous avez choisi d'utiliser un agent autorisé, ou si vous êtes un agent autorisé qui souhaite soumettre des demandes au nom d'un consommateur, les procédures minimales suivantes seront requises avant l'acceptation de toute demande par un agent autorisé au nom d'un consommateur californien.

Toutes les demandes des agents autorisés peuvent être soumises à l'aide des méthodes identifiées dans la section intitulée « Comment exercer vos droits ». En outre, les agents autorisés devront envoyer les documents écrits suivants :

Entreprises - si vous opérez en tant qu'entreprise, les documents suivants sont requis :

  • Certificat de conformité mentionnant l'État de constitution ;
  • Document d'autorisation écrit comprenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail valide de chaque consommateur qui vous autorise, en tant qu'agent autorisé, à agir au nom de chaque consommateur pour effectuer la demande ; et

Particuliers - si vous êtes un particulier et que vous agissez en tant qu'agent autorisé au nom d'un consommateur, les documents suivants sont requis :

un document d'autorisation écrit qui comprend le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail valide du consommateur vous autorisant, en tant qu'agent autorisé, pour agir au nom du consommateur.

Pour la sécurité et la sécurité des informations du consommateur, les demandes soumises à Cognizant par un agent autorisé nécessiteront une méthode de communication directe, de préférence une adresse e-mail valide, avec le consommateur, pour répondre à la demande. Nous pouvons refuser la demande d'un agent autorisé qui ne présente pas de preuve suffisante pour agir en votre nom.

Certains navigateurs web intègrent une fonctionnalité « Ne pas suivre ». Nos ressources en ligne ne modifient pas actuellement leurs pratiques lorsqu'elles reçoivent des signaux "Do Not Track". Pour en savoir plus sur « Ne pas suivre », rendez-vous sur https://allaboutdnt.com.

Avis supplémentaires

La Politique de confidentialité de Cognizant s'applique à la collecte et à l'utilisation des informations personnelles relatives aux clients, fournisseurs, partenaires commerciaux, visiteurs, contacts marketing et autres personnes externes avec lesquelles nous interagissons, principalement hors ligne.

La Politique de confidentialité pour les candidats s'applique à la collecte et à l'utilisation des informations personnelles relatives aux candidats qui cherchent un emploi chez nous.

Avis supplémentaire en annexe

La Politique de confidentialité annexe LGPD pour le Brésil (en portugais) est applicable aux résidents brésiliens et s'applique aux données personnelles que nous recueillons à votre sujet et aux droits qui vous sont accordés en vertu de la LGPD.