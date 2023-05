Alors que le numérique change le monde, nous devons transformer nos entreprises pour relever les nouveaux défis et saisir les opportunités.

Le logiciel VMware alimente l'infrastructure numérique complexe du monde. Nos offres de calcul, de cloud, de mobilité, de mise en réseau et de sécurité fournissent une base numérique cohérente et dynamique pour exécuter des applications qui stimulent l'innovation métier. Nous rationalisons la transformation numérique pour plus de 500 000 clients dans le monde, avec l'aide d'un écosystème de 75 000 partenaires, en stimulant les innovations technologiques afin de transformer des secteurs entiers. En combinant l'innovation cloud de VMware et l'expertise de Cognizant dans la modernisation des centres de données, la transformation numérique et les marchés verticaux aident les clients comme vous à répondre aux besoins des employés et des consommateurs de la génération Y à l'aide de solutions innovantes et pertinentes. VMware et Cognizant vous permettent d'adapter et d'exploiter les nouvelles technologies rapidement, sans perturber les opérations ni introduire de risques.

Simplifiez la complexité opérationnelle et améliorez les performances, la sécurité et le contrôle de votre infrastructure numérique à l'aide de l'innovation de VMware dans le cloud et la mobilité d'entreprise.