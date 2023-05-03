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Accélérateurs AI Business
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Transformer un potentiel illimité en valeur tangible

Si l'IA générative dévoile un monde de possibilités, elle présente également de nouveaux risques et de nouvelles complexités qui peuvent rendre le parcours plus difficile.

Pour aider les clients à tirer parti de la puissance de l'IA en évitant la confusion, nous avons développé une approche plutôt simple.

Nos accélérateurs AI Business combinent des applications d'IA générative à fort impact avec une expertise en automatisation et en processus sectoriels pour bâtir des solutions prêtes à l'emploi aux résultats convaincants.

En savoir plus sur nos accélérateurs AI Business pour les opérations.

À la une : Révolutionnez l'onboarding avec des solutions alimentées par l'IA

Cognizant présente l'orchestration métier alimentée par l'IA et des solutions d'automatisation pour transformer les nouveaux processus d'onboarding des nouvelles recrues. Ces innovations sont conçues pour éliminer les complexités inhérentes à la gestion de plusieurs systèmes, améliorer les interactions avec les superviseurs et fournir une visibilité complète. À terme, tous ces éléments rationalisent le processus d'onboarding.

Les accélérateurs AI Business en action

Voici quelques-uns des plus de 50 accélérateurs dont nous disposons.

TECHNOLOGIE

L'assistant virtuel par IA générative augmente les recettes

TECHNOLOGIE

L'assistant virtuel par IA générative augmente les recettes

Nous avons aidé une entreprise technologique à tirer parti de l'IA pour aider ses partenaires à rationaliser les requêtes produits. Elle a alors observé une multiplication par 4 des sollicitations de partenaires et par 10 de la croissance des recettes.

Une femme au travail sur un ordinateur portable virtuel

FORMATION

Les employés de Cognizant sont rapidement formés à l'IA générative

FORMATION

Les employés de Cognizant sont rapidement formés à l'IA générative

Sur la base de nos propres bonnes pratiques en matière de formation en tant que service, nous avons créé un programme multi-échelons qui nous a permis de former plus de 80 % du personnel aux technologies d'IA générative, mais aussi de concevoir plus de 15 000 idées d'innovations basées sur cette dernière sur une période de 3 mois.

Vue rapprochée d'une personne qui tape au clavier

FINANCES

Utiliser l'IA générative pour une évolution rapide des opérations

FINANCES

Utiliser l'IA générative pour une évolution rapide des opérations

Nous avons aidé une équipe opérationnelle en pleine expansion mondiale à réduire de 75 % les temps de développement du contenu de formation grâce à notre accélérateur d'IA générative de formation en tant que service. Ainsi, les nouveaux employés sont devenus plus productifs, plus rapidement.

Un homme parle via un casque.

OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN

L'IA générative augmente l'efficacité des opérations sur le terrain

OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN

L'IA générative augmente l'efficacité des opérations sur le terrain

Nous avons aidé une entreprise de véhicules autonomes à créer une solution reproductible pour les workflows des opérations sur le terrain. S'appuyant sur l'IA générative pour améliorer le pilotage et les itinéraires des véhicules autonomes, cette solution lui a offert un contrôle en temps réel et permis de réaliser 2 millions de dollars d'économies annuelles.

Vue de drone d'une route fréquentée

BIENS DE CONSOMMATION/DÉTAIL

L'IA générative accélère les processus et les communications.

BIENS DE CONSOMMATION/DÉTAIL

L'IA générative accélère les processus et les communications.

Notre nouvelle solution de messagerie alimentée par l'IA générative analyse les requêtes pour en déterminer l'intention et la tonalité, extrait du contenu et rédige des e-mails de suivi en vue de l'examen par des analystes. S'ensuit une réduction de 70 % des temps de traitement, une augmentation de 20 % de la productivité des analystes et une satisfaction client supérieure.

Une personne tient une tablette avec ses deux mains.
ACCÉLÉRATEURS AI BUSINESS

Quelques exemples d'avantages que nous offrons

Avec nos accélérateurs, nous rassemblons les technologies d'IA et les processus métiers pour franchir tous les seuils d'efficacité.

Des expériences personnalisées

Nos accélérateurs AI Business peuvent faire en sorte que vos opérations trouvent de nouvelles informations à partir de données immobilisées et intouchables, et ainsi fournir rapidement ce que vos clients recherchent. Ils peuvent également offrir de nouvelles expériences aux clients et aux employés qui incitent à un engagement plus profond et à plus long terme.

  • Utilisation du libre-service améliorée de 80 % grâce à l'IA générative
  • Intégration des nouveaux employés 50 % plus rapide
  • Satisfaction des clients et employés améliorée de 40 %

Des informations en quelques secondes

Synthétisez rapidement de grandes quantités d'informations et extrayez avec précision des éléments significatifs qui peuvent améliorer la prise de décision et accélérer les opérations, pour les chefs d'entreprise comme pour les spécialistes de terrain.

  • Création de contenu 75 % plus rapide
  • Vitesse d'analyse, de traitement et de synthèse du contenu augmentée de 70 %
  • Vitesse de synthèse des dossiers médicaux augmentée de 50 %

Une productivité et une efficacité des processus améliorées

Redéfinissez les normes de productivité et d'efficacité, qu'il s'agisse de réduire les délais de traitement des appels et des réclamations, de générer du contenu personnalisé ou d'améliorer l'exploitation commerciale.

  • Intervention humaine réduite de 70 %
  • Processus 60 % plus efficaces
  • Délai moyen de traitement réduit de 50 %

Une croissance de l'accélération des activités et des revenus

Atteignez de nouveaux clients cibles sur le plan des ventes et du marketing, étendez les opérations pour augmenter les recettes et créez de nouveaux marchés.

  • Vitesse de traitement augmentée de 50 %pour une évolutivité rapide
  • Mises en œuvre multipliées par 10
  • 40 % d'économies

Vidéos

Recherche en investissement

Outil de recherche en investissement pour les institutions financières mondiales, propulsé par l’IA agentique.

Une salle de réunion pleine de collègues avec un graphique à l’écran.
L'avenir des RH : des expériences collaborateur inspirées par l'IA

Les accélérateurs d'entreprise Cognizant Neuro® et Cognizant AI améliorent l'intégration des employés grâce à l'IA et à l'automatisation.

Un groupe de collègues dans un cadre décontracté, discutant et regardant l’écran d’un ordinateur portable.
De nouvelles pistes de progrès avec l'IA générative

L'IA générative peut contribuer à résoudre les problèmes les plus importants de notre époque, y compris ceux dont nous n'avons pas encore conscience.

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Les possibilités de l’IA

Découvrez les accélérateurs Cognizant AI Business pour les opérations

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