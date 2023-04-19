En partenariat avec Dell Technologies, nous permettons aux entreprises de redéfinir leurs secteurs, en particulier l'agriculture, l'énergie, les services financiers, la santé et les sciences de la vie, la fabrication et la vente au détail, ainsi que le secteur public.

Notre idée du succès implique de comprendre les tendances et catalyseurs du secteur, de définir des cas pratiques avec nos clients et de collaborer avec des partenaires pour créer des solutions qui intègrent les logiciels, la propriété intellectuelle partenaire, les services et les produits.

Associons-nous pour répondre à vos besoins de transformation.