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Dell Technologies
Nous travaillons en permanence pour raccourcir le délai entre vos idées et l'innovation.

Chez Cognizant, nous pensons que l'innovation commence par
l'ingéniosité humaine et que toute idée, modeste ou ambitieuse, peut faire la différence. Dans tous les cas, ce sont les organisations qui s'efforcent de lever les obstacles à la réussite qui partiront en tête.

Nous pouvons aider la vôtre à transformer les idées en innovation avec les solutions de Dell Technologies. Voici notre méthode :

  • Libérez l'innovation avec le multicloud dès la conception.
  • Confortez l'innovation avec une infrastructure de données moderne.
  • Simplifiez votre périphérie pour générer plus de valeur.
  • Travaillez et innovez où que vous soyez.
  • Transformez la sécurité en toute confiance.
  • Intégrez l'IA à vos données.
  • Stimulez la transformation commerciale.
Logo Dell

COGNIZANT AI FACTORY

IA d'entreprise à grande échelle

Accélérez l'adoption de l'IA d'entreprise avec Cognizant AI Factory, alimentée par Dell Technologies et NVIDIA, afin de déployer des infrastructures IA sécurisées, évolutives et rentables dans des environnements hybrides et multicloud.

En savoir plus
Image abstraite de lumières digitales traçant une forme de route incurvée sur un fond noir
SOLUTIONS, SERVICES ET CAPACITÉS

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner.

Libérez tout le potentiel du multicloud dès la conception et laissez libre cours à l'innovation dans votre organisation avec Dell APEX. Vous pouvez combiner l'agilité du cloud public et le contrôle du cloud privé avec de puissantes technologies auxquelles vous faites confiance.

Le portfolio Dell APEX-as-a-Service rationalise le cycle de vie de l'infrastructure traditionnelle, du déploiement à la mise hors service en passant par les opérations, tout en simplifiant ou en délestant la gestion de la pile technologique.

Explorez notre portefeuille Dell APEX de bout en bout de solutions multicloud, payées en tant que service et à l'utilisation :

  • Informatique et HCI
  • Stockage
  • Cybersécurité et protection des données
  • Plateformes cloud
  • Calcul hautes performances
  • Appareil
  • Solutions sur-mesure

Cognizant et Dell Technologies vous aident à moderniser votre socle de données pour réduire la complexité, démultiplier la productivité et accélérer l'innovation dans l'ensemble de votre écosystème de données distribuées. Travaillons ensemble pour automatiser vos opérations informatiques. Accédez à la flexibilité du multicloud avec des plateformes de données fiables, facilitatrices d'avancées informatiques qui surpassent continuellement les besoins organisationnels et maximisent la valeur des données.

Concevez une approche unifiée à la périphérie du réseau pour transformer les données en opportunités d'innovation. Nous nous appuyons sur les décennies d'expertise de Dell Technologies et du portefeuille de périphérie réseau le plus diversifié. Ainsi, vous pouvez tirer parti d'informations en temps réel où que vous soyez pour votre personnel et vos opérations. 

La transition vers le travail nomade a éveillé la créativité et stimule l'innovation. Désormais, vous pouvez poursuivre sur cette lancée avec des partenaires de confiance. Cognizant et Dell Technologies proposent des appareils intelligents haut de gamme, des technologies sécurisées et des solutions de travail hybride qui vous aident à simplifier et moderniser l'informatique au service d'une collaboration fluide, de la productivité et de l'originalité à tous les niveaux.

Découvrez le plein potentiel de l'intelligence artificielle et de l'IA générative dans tous vos services avec Cognizant et Dell Technologies. Nous sommes à vos côtés pour stimuler l'adoption et intégrer l'intelligence à votre entreprise avec un portfolio complet de solutions qui renferment la puissance de l'IA. Installez un socle intelligent de bout en bout, automatisez les décisions intelligentes à l'aide des meilleurs outils du secteur et définissez votre parcours ascendant vers l'avenir grâce à l'innovation en continu.

Pour concrétiser une nouvelle idée, vous devez avoir la certitude que vos données comme vos applications sont sécurisées et protégées.

Avec les solutions de sécurité modernes de Dell Technologies, vous pouvez surmonter la complexité de la sécurité grâce à une protection évolutive des données dans l'ensemble de votre environnement, à une intégration/orchestration Zero Trust de pointe et à des services d'experts, le tout sur une infrastructure intelligente. Nos solutions de bout en bout vous aident à positionner la sécurité par rapport à vos priorités stratégiques pour établir une entreprise d'avenir sans compromis.

En partenariat avec Dell Technologies, nous permettons aux entreprises de redéfinir leurs secteurs, en particulier l'agriculture, l'énergie, les services financiers, la santé et les sciences de la vie, la fabrication et la vente au détail, ainsi que le secteur public.

Notre idée du succès implique de comprendre les tendances et catalyseurs du secteur, de définir des cas pratiques avec nos clients et de collaborer avec des partenaires pour créer des solutions qui intègrent les logiciels, la propriété intellectuelle partenaire, les services et les produits. 

Associons-nous pour répondre à vos besoins de transformation.

PRIX ET DISTINCTIONS

Nos partenaires attendent de nous les standards les plus élevés.

Ils savent ce que représente la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos services répondant aux meilleurs standards du marché.

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Dell Technologies

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