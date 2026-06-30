« La force de Cognizant réside dans sa capacité à accompagner ses clients de l'investissement dans l'AI vers une valeur commerciale mesurable, et ce, à un rythme soutenu. L'écosystème de la plateforme est crédible, les preuves de déploiement se multiplient et, sous la direction de Rohit Gupta, l'activité UK&I est idéalement positionnée pour créer une dynamique forte pour les clients au Royaume-Uni. Pour les organisations qui cherchent à combler le fossé entre l'ambition AI et la réalité opérationnelle, Cognizant est un choix solide. » Hanaghan, Chief Research Officer, TechMarketView