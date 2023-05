Pour prendre des décisions éclairées qui favorisent le changement, vous devez garder les bonnes informations à portée de main.

Les leaders du numérique à travers le monde dépendent de l'intelligence logicielle de CAST pour évaluer l'état de santé de leurs applications, détecter les principaux risques en matière de sécurité et amorcer la transformation numérique avec sérénité. Les ingénieurs logiciels utilisent les études préalables du logiciel CAST pour obtenir des informations essentielles, éviter et corriger les failles structurelles, et concevoir une architecture moderne pour les applications héritées.

De la migration vers le cloud à l'amélioration des expériences client numériques ou à la modernisation des systèmes informatiques, la technology CAST aide Cognizant et ses clients à mieux anticiper et à créer de la valeur plus rapidement. Cognizant s'appuie sur CAST pour offrir une grande transparence sur les coûts informatiques et les investissements technologiques liés à la transformation numérique des entreprises, ainsi qu'une qualité logicielle supérieure et une amélioration de l'agilité des équipes.