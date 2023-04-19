Fournir des solutions de pointe et optimiser l'ensemble du parcours client en ligne.
En tant que partenaire stratégique de Salesforce, nous améliorions la qualité et la précision des interactions entre parties prenantes grâce aux technologies avancées et à l'analyse des données en temps réel. En nous appuyant sur l'environnement Salesforce, sur notre expertise en matière d'expérience client, notre approche du conseil et sur des technologies intuitives, nous créons de nouvelles expériences digitales d'une toute autre envergure pour vos clients. Appartenant au plus vaste vivier de consultants certifiés Salesforce du secteur, nos designers, experts technologiques et métiers apportent de solides perspectives sectorielles à nos clients internationaux. Ils exploitent la plateforme de développement rapide d'applications de Salesforce pour créer une expérience client moderne, optimiser les ventes et le marketing et lancer des communautés de collaboration. Ils sont à l'origine d'offres commerciales disruptives, basées sur des outils UX tels que Salesforce Lightning et des technologies d'IA telles que Salesforce Einstein.