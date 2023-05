Automatisez la collecte d'informations pour accélérer la souscription, le traitement des demandes de remboursement et la gestion des polices La collecte des documents est au cœur de l'activité du secteur des assurances. Les assureurs ont besoin d'un grand nombre de formulaires, de lettres, de télécopies, d'e-mails et d'autres types de correspondances de différents intervenants pour des fonctions telles que la souscription, la gestion des sinistres et l'administration des polices. Jusqu'à présent, la collecte des documents était une tâche manuelle qui nécessitait, le plus souvent, des centaines d'employés. Cognizant Insurance Intake Automatisation permet d'accélérer le processus de collecte d'informations. Ce logiciel SaaS permet d'identifier, classer, trier et d'aiguiller les documents afin que les fonctions métiers aient un accès rapide aux détails nécessaires à la prise de décision.