Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@52d22a8" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@22a723ed" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@102f4709" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@20099d7b" Investisseurs
Duck Creek Technologies

Vers l'assurance de nouvelle génération

En tant que partenaire Premier Tier de Duck Creek et que partenaire de l'année 2025 des intégrateurs système : innovation, nous apportons plus de 15 ans d'expérience en matière de prestation. Forts de la puissance de l'initiative Cognizant Bluebolt®, de plus de 850 professionnels dans le monde et de plus de 30 mises en œuvre de Duck Creek OnDemand (DCOD), nous avons gravi la marche de la prestation augmentée par IA.
Cognizant a développé neuf accélérateurs par IA générative pour Duck Creek qui réduisent les efforts de mise en œuvre de plus de 50 %, avancent les calendriers de 25 à 35 % et diminuent les frais de migration jusqu'à 45 %. Ensemble, Cognizant et Duck Creek investissent, innovent et entrent sur les marchés d'Amérique du Nord, EMEA et d'Asie Pacifique pour aider les assureurs.
En tant que premier intégrateur système à mettre en œuvre Duck Creek pour l'assurance santé, Policy with Active Delivery, DMS et Claims V12, nous élevons le niveau de la transformation IARD.

Échelle d'usage

Plus de 15

ans de partenariat

Plus de 850

professionnels
 

Plus de 650

certifications DC
 

Plus de 40

clients satisfaits
 

Plus de 30

mises en œuvre DCOD

Effets de l'IA

9

accélérateurs d'IA générative
 

Plus de 50 %

de réduction d'efforts dans les principaux flux de travail

25 à 35 %

de compression globale du calendrier du programme

3

accélérateurs actuellement en service
 

T2 2026

date du dernier lancement d'accélérateurs

Éléments de preuve

Plus de 850 spécialistes

Une présence mondiale de professionnels Duck Creek en Amérique du Nord, en EMEA, en Asie Pacifique et au Japon

Leader 2025 en innovation

Reconnue pour le premier lancement de Policy Active Delivery (PAD) et la première mise en exploitation de la filière santé

Plus de 300 000 idées

Propulsée par Bluebolt, notre plateforme propriétaire gère l'innovation de la conception aux effets concrets pour les clients.

Plus de 30 réussites avec DCOD

Expertise éprouvée dans la migration d'opérateurs complexes vers un socle SaaS cloud-native pérenne

Les trois vecteurs de la modernisation par IA

Solutions d'IA

Automatisation de la lecture des exigences pour générer des fichiers de configuration XML pour une réduction sensible des efforts manuels

Agents IA autonomes qui gèrent le cycle des réclamations au niveau des premiers avis de perte et de l'évaluation pour une réduction des retards manuels

Une plateforme low-code pour la migration des données et du contenu de bout en bout, quel que soit le système et le format

Plus connu sous le nom d'assistant de réclamation nouvelle génération de Cognizant, le gagnant du Hatch-A-Thon 2024 dote les experts en sinistres de réponses contextuelles produites par l'IA générative pour des recouvrements plus rapides.

Dote les petites entreprises d'informations personnalisées pour l'amélioration de la compréhension de l'assurance cyber et une couverture plus intelligente.

Nos offres

Mise en œuvre et migration augmentée par l'IA

Prestation de bout en bout pour toute la gamme Duck Creek (police, producteur, facturation, réclamations, DMS, réassurance et clarté) avec neuf accélérateurs d'IA générative intégrés à chacun des niveaux de mise en œuvre. Les programmes se terminent désormais en 22 à 24 mois au lieu de 30, avec moitié moins d'efforts de configuration et –45 % de frais de migration.

Pour la migration DCOD, les migrateurs et extracteurs intelligents de Cognizant utilisent l'IA agentique pour rationaliser les tâches de migration telles que la correspondance de champs, la validation et le rapprochement, tout en garantissant des données précises et une piste d'audit exhaustive.

Image abstraite d'un nuage de verre au-dessus d'un bloc rectifiable
Solutions IA générative pour les opérations d'assurance

Le portefeuille de Cognizant comprend neuf accélérateurs d'IA générative qui agissent de la découverte au déploiement. Parmi ceux-ci, citons l'assistant intelligent pour les exigences, un configurateur de produits automatisé, un valideur de réutilisation des formulaires et un migrateur intelligent. Trois accélérateurs sont en production, deux seront lancés au deuxième trimestre 2026 et quatre autres sont prévus pour le deuxième semestre 2026.

Cognizant intègre l'IA dans la production et les opérations Duck Creek, offrant ainsi des outils tels que les assistants de réclamation, leur segmentation, la fusion des agents et les assistants intelligents de règles métier conçus pour Duck Creek.

Image abstraite d'un circuit imprimé éclairé en bleu
Services d'exécution gérés et conseils

La gestion d'incident pilotée par SLA, l'automatisation des pipelines de diffusion, l'adoption circulaire du bureau basé sur l'IA et l'optimisation des opérations courantes entretiennent la stabilité, la conformité et l'amélioration continue des plateformes Duck Creek.

L'évaluation de maturité IA et des conseils des plateformes (sélection de plateforme, modélisation du coût total de possession, conception de feuille de route de transformation validée par le modèle de maturité d'IA générative à cinq niveaux de Cognizant) déterminent l'emplacement actuel d'un opérateur ainsi que le cheminement pragmatique vers les opérations d'assurance augmentées par IA.

Image abstraite de globules bleutés circulaires reliés ensemble
Une véritable entrée conjointe sur le marché

Cognizant et Duck Creek possèdent un modèle commun d'entrée sur le marché dans les régions Amérique du Nord, EMEA et Asie Pacifique et qui cible des investissements précis : migration d'assurance complémentaire et DCOD en Amérique du Nord, lignes commerciales et réassurance en EMEA, filière santé et consolidation des plateformes en Asie Pacifique.

Notre équipe se forme à la Duck Creek University, possède plus de 650 certifications actives et travaille dans des centres de proximité sur les trois continents. La formation du centre d'excellence certifie plus de 500 associés chaque année.

Nous étions le premier partenaire SI à mettre en œuvre Duck Creek Policy Active Delivery, la filière santé internationale, ainsi que DMS et Claims V12.

Image abstraite d'un faisceau de lignes courbes illuminées de lueurs bleutées

Récompenses

Au cours des 12 derniers mois, Cognizant et ses clients ont remporté quatre distinctions Duck Creek en innovation IA, en excellence de l'exécution et pour des réalisations historiques. Deux d'entre elles ont validé le leadership de Cognizant et deux autres ont souligné des résultats clients auxquels nous avons contribué.

PARTENAIRE DE L'ANNÉE

Partenaire de l'année des intégrateurs système dans la catégorie Innovation

Nous avons reçu cette distinction pour notre historique d'innovation et de prestations alimentées par l'IA. Celles-ci ont permis à Duck Creek de redéfinir les possibilités de l'assurance IARD, notamment par le développement de neuf accélérateurs d'IA générative pour Duck Creek, le lauréat d'un Hatch-A-Thon Intelligent Claims Advisor for Duck Creek (assistant de réclamations de nouvelle génération) ainsi qu'un rôle de pionnier dans la mise en œuvre au niveau de multiples capacités Duck Creek.

Image abstraite de particules ponctuelles colorées qui forment des sommets montagneux

NORME D'EXCELLENCE

Formation Awards '25, assurance FCCI

Le programme de transformation intégrale de FCCI (de la définition du produit jusqu'à la mise en œuvre de la suite Duck Creek) a été qualifié de modèle d'innovation et d'efficacité opérationnelle. Cognizant a joué le rôle de partenaire de FCCI pour la mise en œuvre tout au long du processus.

Image abstraite de lumières colorées sur un fond sombre qui forment une structure en tunnel

NORME D'EXCELLENCE : JALON HISTORIQUE

Formation Awards '25, HDFC ERGO

HDFC ERGO est devenu le premier assureur indien et le premier à mettre en œuvre Duck Creek pour l'assurance santé au global, un jalon historique dans l'expansion géographique et des filières de la plateforme. Cognizant était aux commandes de cette mise en œuvre.

Image abstraite d'une structure de verre semblable à un bouclier de sécurité en lévitation au-dessus de particules circulaires vivement illuminées

CHAMPION DE L'INNOVATION

Champion de l'innovation du Hatch-A-Thon

L'assistant de réclamation de nouvelle génération (une solution d'IA générative bâtie sur Azure qui dote les experts en sinistres d'informations IA contextuelles) a remporté le Formation '24 Hatch-A-Thon. Actuellement en déploiement de production, il s'agit d'un des neufs accélérateurs d'IA générative que Cognizant a conçus pour l'écosystème Duck Creek.

Image abstraite de lignes lumineuses qui forment diverses structures, avec des faisceaux de lumière lancés vers le haut
Ce que signifie le niveau Premier

Le programme des partenaires Duck Creek se compose de trois niveaux. Premier, le plus élevé, est réservé aux intégrateurs système qui affichent une qualité de mise en œuvre exceptionnelle, une profondeur professionnelle certifiée, une satisfaction client élevée et des investissements conjoints de mise sur le marché. Cognizant a toujours conservé le niveau Premier, reflet de notre engagement constant envers l'excellence de l'exécution Duck Creek.

Image abstraite d'icônes digitales en suspension au-dessus d'un tableau digital et reliées entre elles par des lignes

Cas clients

ASSURANCE

Prestations augmentées par l'IA dans la production

Un des 20 meilleurs assureurs IARD du nord-est des États-Unis, utilisateur du migrateur et de l'extracteur intelligents de Cognizant, lors d'un programme de police d'assurance et de modernisation de la facturation de Duck Creek, a produit les résultats suivants :

  • 30 % de réduction des efforts de migration ;
  • 40 % de réduction des efforts de configuration ;
  • Détection 20 % plus rapide. 
Une personne regarde plusieurs écrans d'ordinateurs fixes et un ordinateur portable au travail.

ASSURANCE

Lancement d'une complémentaire pour un assureur américain de taille intermédiaire

Un assureur intermédiaire américain a lancé six nouveaux produits IARD dans plusieurs États sur DCOD. Il a surpassé de 25 % ses objectifs de chiffre d'affaires et raccourci son calendrier de lancement de 3 à 6 mois. Ces performances sont notamment dues à la captation des exigences et au développement des formulaires accélérés par l'IA. Résultats :

  • 7,7 millions de dollars de chiffre d'affaires la première année ;
  • 47 % de taux de conversion devis-signature ;
  • Plus de 65 % d'envois par traitement automatisé en flux tendu. 
Un médecin équipé d'un stéthoscope pointe une tablette à un patient âgé tout sourire

SANTÉ

Transformation digitale de l'assurance santé chez un assureur IARD indien de premier plan

Reconnue lors des Duck Creek Formations '25, cette transformation marquait la première mise en œuvre au monde d'une filière santé sur Duck Creek On Demand. Cette migration a permis au plus grand assureur IARD indien d'éditer plus de 200 000 devis par jour, avec les résultats détaillés suivants :

  • Plus de 100 000 polices en 12 mois ;
  • 80 % de réduction des relectures manuelles ;
  • Nouveaux produits disponibles en 3 à 4 semaines. 
Une réunion dans un bureau avec des ordinateurs portables ouverts sur la table

ASSURANCE

Migration de filières commerciales d'assurance niveau 1 dans plus de 80 pays

Nous avons migré quatre filières commerciales issues de systèmes Duck Creek sur site fragmentés vers une plateforme DCOD unique basée sur les accélérateurs de migration IA de Cognizant. Bilan :

  • 30 % de réduction des efforts de migration ;
  • 40 % de réduction des efforts de configuration ;
  • Suppression des licences sur site.
Trois personnes discutent autour d'une table de bureau, l'un des hommes pointe l'écran d'un ordinateur portable.

RÉASSURANCE

Réassurance Duck Creek pour un assureur américain de taille intermédiaire

Cognizant et Duck Creek se sont associés pour mettre en œuvre la DCR afin de remplacer les systèmes de réassurance existants fragmentés par une plateforme unifiée dédiée à la gestion des contrats, des procédures et de la comptabilité pour toutes les filières.

  • 15 % d'économies d'exploitation (projetées) ;
  • 30 % d'amélioration des cycles de traitement ;
  • Des règlements 25 % plus rapides.
Une professionnelle avec un carnet à la main explique quelque chose à un couple.

ASSURANCE

Modernisation des plateformes à thématiques domestique et automobile pour un assureur IARD américain

Nous avons remplacé cinq applications héritées avec la suite Duck Creek OnDemand qui favorise des déploiements plus rapides de produits et d'états sur une plateforme maintenable unique. Les résultats :

  • Plus de 2 000 polices au cours des 12 premières semaines ;
  • Plus de 50 intégrations effectuées ;
  • 80 à 90 % de conformité dès le déploiement.
Un homme assis à un bureau en train de taper sur un clavier devant un écran

ASSURANCE

Engagement digital AgencyPortal pour un assurer IARD américain majeur

Un assureur américain de premier plan a remplacé sa plateforme d'agent héritée par Duck Creek AgencyPortal. Il a ainsi réduit son cycle de vente de quatre jour à un seul et compilé un modèle de déploiement multi-états reproductible. Voici ses résultats :

  • 300 % d'amélioration des délais ;
  • 95 % de traitement en flux tendu ;
  • 12 à 18 % de réduction des coûts de mise en œuvre.
Deux femmes regardent un écran d'ordinateur.

ASSURANCE

Percée commerciale en assurance complémentaire

Nous avons atteint un taux de réussite de 47 % pour un assureur intermédiaire américain par la mise en œuvre d'une plateforme DCOD inédite avec plus de 30 intégrations d'écosystème.

Une professionnelle assise à une table montre un document à deux clients.

ASSURANCE

Modernisation d'un assureur mondial de premier plan

Nous avons procédé à la migration des filières commerciales, financières et risques vers une architecture d'entreprise unifiée.

Un couple souriant assis dans un canapé dont l'homme serre la main à un professionnel assis en face de lui

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Duck Creek Technologies

Poursuivre la discussion

Contactez-nous pour découvrir ce que la puissance de nos partenariats peut vous apporter.

Veuillez saisir votre nom
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Veuillez saisir un nom d'entreprise valide
Veuillez saisir un numéro de téléphone valide
Veuillez sélectionner la région.
Sélectionnez le type de demande.
Veuillez préciser votre demande.
Veuillez cocher la case relative au consentement à la protection de la vie privée.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.