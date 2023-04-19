Duck Creek Technologies

Vers l'assurance de nouvelle génération En tant que partenaire Premier Tier de Duck Creek et que partenaire de l'année 2025 des intégrateurs système : innovation, nous apportons plus de 15 ans d'expérience en matière de prestation. Forts de la puissance de l'initiative Cognizant Bluebolt®, de plus de 850 professionnels dans le monde et de plus de 30 mises en œuvre de Duck Creek OnDemand (DCOD), nous avons gravi la marche de la prestation augmentée par IA. Cognizant a développé neuf accélérateurs par IA générative pour Duck Creek qui réduisent les efforts de mise en œuvre de plus de 50 %, avancent les calendriers de 25 à 35 % et diminuent les frais de migration jusqu'à 45 %. Ensemble, Cognizant et Duck Creek investissent, innovent et entrent sur les marchés d'Amérique du Nord, EMEA et d'Asie Pacifique pour aider les assureurs. En tant que premier intégrateur système à mettre en œuvre Duck Creek pour l'assurance santé, Policy with Active Delivery, DMS et Claims V12, nous élevons le niveau de la transformation IARD.