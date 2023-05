Duck Creek Technologies

Le changement est inéluctable. Il faut donc l'accueillir et non le craindre.

Grâce à la collaboration entre Duck Creek et Cognizant, les cabinets d'assurance de toutes tailles peuvent profiter de services de mise en œuvre digitale qui renforcent les capacités de la suite logicielle de Duck Creek. Les services informatiques de nouvelle génération, les plateformes modernes et les modèles numériques de Cognizant aident les assureurs à saisir les opportunités de marché potentielles et offrent des niveaux de performance plus élevés. Le partenariat permet à Cognizant et Duck Creek de vous faire bénéficier de perspectives, de bonnes pratiques, d'offres conjointes, d'une gestion structurée des connaissances, de meilleures adoption et gouvernance des produits.