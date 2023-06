Cognizant Neuro® AI est un accélérateur de technologie préconfiguré pour une adoption plus rapide des applications basées sur IA, offrant à nos clients de meilleures solutions, plus rapidement. La plateforme permet aux équipes d'IA et d'ingénierie logicielle de construire et d'assembler des solutions d'IA flexibles et sécurisées, de manière responsable et éthique. Les entreprises peuvent ainsi être plus productives et évolutives et développer leur chiffre d'affaires.