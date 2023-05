Les données doivent permettre à vos équipes techniques d'agir rapidement et de faire bouger les choses. Delphix relève le défi en éliminant la friction liée aux données pour un développement sans heurts qui dépasse les attentes.

La Delphix Dynamic Data Platform vous donne accès aux données d'entreprise de sources hétérogènes en seulement quelques minutes, sur des environnements sur site, cloud et hybride. Sécuriser l'envoi de données à chacun des intervenants, où qu'ils soient, permet d'accélérer le développement de solutions et d'applications critiques. Il s'agit de la solution DataOps la plus complète du secteur. Elle fournit une plateforme collaborative pour les opérateurs de données (comme les administrateurs de base de données, InfoSec et les équipes des opérations informatiques) et les consommateurs de données (notamment développeurs, spécialistes en assurance qualité, analystes, experts chargés de modélisation des données), qui permet de garantir la sécurité des données sensibles et la mise à disposition des bonnes données aux bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit.

Delphix et Cognizant collaborent sur des solutions de gestion des données de test Agile pour les fonctions digital business, digital operations et digital systems. Notre partenariat englobe plusieurs marchés régionaux, organisations clients et centres de services pour activer et fournir des solutions DataOps pour les services bancaires et financiers, les secteurs des assurances et de la santé, ainsi que d'autres marchés verticaux, afin de relever des défis complexes liés aux données qui sont vecteurs de changements significatifs pour vous et vos clients.