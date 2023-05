Les valeurs de l'open source, telles que la méritocratie, la création de communautés et la transparence révolutionnent notre approche de affaires et notre vie.

Red Hat est le premier fournisseur de solutions logicielles open source d'entreprise au monde. Red Hat adopte une approche basée sur la communauté pour fournir du cloud hybride, des technologies Linux, conteneur et Kubernetes fiables et hautement performants. Depuis 2015, Cognizant et Red Hat travaillent de concert pour offrir des services et une assistance exceptionnels pour les technologies sur lesquelles nos clients comptent. Convaincus de la valeur de la collaboration, du choix, du contrôle et de la liberté, Cognizant et Red Hat forment une bonne équipe. Nous aidons les clients à développer des applications spécifiquement cloud, à intégrer de nouvelles applications informatiques et des applications existantes, ainsi qu'à automatiser et à gérer des environnements complexes.

En tant que conseillers de confiance des entreprises du classement Fortune 500, Red Hat et Cognizant ont été reconnus pour leurs services primés d'assistance, de formation et de conseil qui permettent à tous les secteurs de bénéficier de l'open innovation.