Votre organisation a besoin de données de qualité, fournies rapidement, pour créer de la valeur métier.

Informatica, un leader en gestion des données cloud d'entreprise, vous aide à libérer le pouvoir transformateur des données afin de prendre de meilleures décisions métiers, plus rapidement. Depuis plus de 10 ans, Informatica et Cognizant s'efforcent d'améliorer la réussite de leurs clients à l'aide de solutions basées sur les données qui combinent une envergure internationale, des connaissances approfondies et une expertise technologique. Nos offres complètes de modernisation et d'ingénierie des données basées sur l'IA, de gouvernance et de confidentialité des données, d'expérience client et autres vous aident à renforcer votre avantage concurrentiel, tout en réalisant des économies.