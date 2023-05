L'offre Move the Base Oracle Cloud Infrastructure (OCI) de Cognizant fournit des services de bout en bout pour mettre à niveau et migrer les piles d'applications Oracle et les charges de travail des bases de données vers OCI. Nous faisons partie des rares intégrateurs systèmes internationaux dotés de l'expertise Oracle Managed Services (MSE) pour effectuer des transactions au nom de clients et fournir des solutions OCI de bout en bout.

Nous vous aidons à transférer vos applications d'entreprise sur site vers des solutions cloud IaaS, ce qui modifie non seulement la structure de coûts des services d'infrastructure et de plateforme, mais réduit également le risque d'obsolescence de l'infrastructure en se concentrant sur la croissance, l'innovation et l'agilité opérationnelle.