Grâce à des processus transparents, robustes, évolutifs et rentables, Cognizant aide votre organisation à accroître sa productivité, à se conformer aux exigences réglementaires, à simplifier sa gestion du cycle de vie et à connaître ses processus d'identification des clients.

Avec Pega Client Lifecycle Management, nous automatisons les processus rigides et les systèmes existants pour offrir des processus adaptatives et flexibles, tout automatisant les parcours clients de bout en bout. Cette solution orchestre de manière transparente des processus Front à Back Office dans le monde entier, permettant ainsi d'assurer le respect des exigences réglementaires et d'offrir une expérience omnicanal enrichissante.



Nos méthodologies de mise en œuvre éprouvées intègrent une prestation de programmes de bout en bout, y compris le développement et la cartographie des parcours client, en mettant l'accent sur la gestion des programmes et la démarche de conduite du changement. Ces méthodologies peuvent être adaptées par des processus spécifiques au secteur, au produit et au client, afin que vous puissiez les déployez à votre rythme.

Cognizant apporte une expérience significative en matière de mise en œuvre de l'intégration du client et de l'intégration du produit, ce qui permet de réduire le temps d'intégration, d'améliorer la fidélisation client et d'étendre votre base de revenus.