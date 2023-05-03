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Modernisation des infrastructures et applications de base
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Passez au digital

Comment pouvez-vous améliorer votre environnement informatique, de manière rentable, afin de prévoir et répondre aux besoins métiers d'aujourd'hui et de demain ?
Comment votre entreprise répond-elle aux attentes toujours croissantes des clients d'aujourd'hui ? Contactez Cognizant. Nous vous aiderons à réinventer et à moderniser votre infrastructure informatique et vos applications principales pour répondre aux demandes croissantes de votre activité, tout en garantissant les plus hauts niveaux de sécurité.
Nous réduisons les risques liés à la transformation pendant que vous préparez l'avenir, grâce à notre compréhension profonde des technologies modernes, des applications, des infrastructures, de la sécurité, des opérations, des domaines sectoriels et de la conception axée sur l'humain. En outre, nous concevons et déployons des solutions simples et élégantes en transformant et en rationalisant les applications et les infrastructures à la vitesse et à l'échelle choisies. Nous vous aidons ainsi à tirer parti du potentiel du numérique et à renforcer la croissance de votre entreprise.
Automatisation de la documentation des applications mainframe existantes pour résister au Covid-19

Dans le contexte de la crise du Covid-19, les entreprises ont dû revoir leurs applications existantes. L'automatisation de la documentation des applications mainframe existantes de Cognizant, basée sur notre solution ZDLCTM Knowledge Automation, offre des capacités d'extraction des connaissances des applications héritées rapides, sécurisées et automatisées. 

En savoir plus
Une brochure présentant l'offre de Cognizant.
Cognizant nommée leader des services d'automatisation des applications.

Dans le rapport PEAK Matrix™ 2019 d'Everest Group, Cognizant a été désignée comme leader parmi les 19 principaux prestataires de services d'automatisation d'applications pour son impact sur le marché, sa vision et ses capacités.

Lire le rapport
Logo du sommet sur les services d'automatisation des applications organisé par Everest Group en 2019

Nos offres

Repensez votre infrastructure principale

Comme votre entreprise exige des expériences plus riches et de meilleure qualité, vous avez besoin d'un niveau plus élevé de résilience et d'agilité pour être compétitif. Cela implique de réinventer et de moderniser votre infrastructure informatique et vos applications principales pour pouvoir répondre aux demandes des clients, tout en gérant les risques liés à une transformation globale.

Migrez votre environnement informatique pour mieux prendre en charge les applications anciennes et nouvelles, notamment les nouvelles fonctionnalités permettant de répondre aux besoins de l'entreprise, de préserver la valeur des investissements existants et de réduire les coûts—aujourd'hui et demain.

Services cloud

Déployez le cloud dans le cadre de votre transformation numérique pour atteindre vos objectifs métiers et favoriser la croissance.

Services d'infrastructure IT

Assurez la disponibilité de votre entreprise en offrant des expériences personnalisées grâce à des infrastructures et des services numériques agiles.

Gestion des applications

Obtenez des résultats opérationnels qui favorisent la transformation numérique tout en optimisant les coûts et en améliorant la prévisibilité.

Modernisation des services

Migrez les versions obsolètes de vos applications ou plateformes vers des versions plus récentes, qui incluent de nouvelles fonctionnalités afin que votre entreprise bénéficie des dernières avancées informatiques.

Nous utilisons l'automatisation pour moderniser les technologies d'espace de travail. Notre approche privilégiant le Cloud vous aide à repenser l'optimisation de l'informatique d'entreprise, notamment des infrastructures principales : stockage informatique, stratégies de réseau et de centre de données.

Services et modernisation des applications

Découvrez de nouvelles façons d'offrir l'expérience utilisateur numérique que les clients d'aujourd'hui réclament.

Services de plateforme d'entreprise

Optimisez le fonctionnement de votre back-office et améliorez votre agilité opérationnelle ainsi que les relations avec vos collaborateurs.

Assurance et ingénierie qualité

Adoptez une approche de bout en bout associant haute qualité et grande vitesse.

Devops

Apportez des changements rapides, holistiques et radicaux afin de transformer votre entreprise en une entreprise numérique.

Cognizant Softvision offre l'expertise en ingénierie numérique la plus complète du marché pour créer de nouveaux produits et expériences, transformer les applications existantes pour le cloud et moderniser les infrastructures et plateformes principales.

Ingénierie logicielle

Concevez, développez et fournissez des produits et des expériences qui favorisent les modèles métiers numériques.

Solutions de sécurité obsolètes. Menaces cybernétiques sophistiquées. Conformité croissante. Pour faire face à ces défis ainsi qu'à d'autres problèmes liés à la sécurité, associez-vous à un partenaire proactif qui peut anticiper et neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent.

Sécurité

Éliminer les angles morts en matière de sécurité et accélérer l’innovation, la transformation et la croissance.

Points de vue

LIVRE BLANC

Comment une plateforme intégrée de gestion du cloud réduit les coûts tout en augmentant l'agilité

Grâce à un écran unique pour la gestion multicloud, les entreprises peuvent accroître leur productivité, diminuer le coût total de possession des outils de gestion du cloud et réduire les cycles de mise à jour de plusieurs semaines à une heure seulement.

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Application numérique.

LIVRE BLANC

AWS Cloud Migration : comment la modernisation accélère la création de valeur

La migration vers le cloud étant bien engagée, les entreprises se lancent dans des efforts de modernisation à grande échelle pour améliorer la rapidité et la rentabilité de la prestation de services informatiques, stimuler l'innovation commerciale et faire vivre de nouvelles expériences aux clients.

En savoir plus
Application numérique.

LIVRE BLANC

Comment les assureurs de la zone Asie-Pacifique se modernisent avec des systèmes numériques d'administration des polices

Les assureurs de la zone géographique Asie-Pacifique doivent repenser leurs stratégies des systèmes d'administration des polices pour suivre le rythme des demandes des clients et rester pertinents. Sur la base de nos expériences d'engagement avec de nombreux assureurs différents, nous offrons nos perspectives et un modèle de réussite commerciale dans le monde numérique.

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Homme travaillant sur une représentation numérique.

LIVRE BLANC

Optimiser l'exploitation informatique avec le traitement du langage naturel

Alors que l'intelligence artificielle devient de plus en plus courante, des techniques de traitement automatique du langage naturel émergent pour aider les équipes informatiques à mieux comprendre le paysage de leur activité et à optimiser davantage le processus de gestion des cas.

En savoir plus
Collègues en train de discuter.

LIVRE BLANC

Modèle de prestation de services en continu : construire une unité de création de valeur logicielle

Pour concurrencer les start-up numériques, les assureurs établis doivent créer un pipeline rationalisé et sans déchets pour une distribution rapide des logiciels. Nous recommandons une approche intégrée des quatre types de changement nécessaires : culture, processus, pratiques d'ingénierie et plateformes.

En savoir plus
Une conférence en cours.

LIVRE BLANC

Substituts digitaux virtuels et blockchain : l'avenir de l'IoT dans l'économie du partage

À mesure que des concepts tels que les jumeaux numériques et les contrats intelligents machine-to-blockchain font leur apparition dans les entreprises industrielles utilisant l'IoT, ils ouvrent la voie à de nouveaux écosystèmes sans frontières et sans propriétaire, régis par une collaboration transparente et les résultats opérationnels.

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Écran LED avec informations économiques.

LIVRE BLANC

La transition vers un ERP intelligent

En adoptant une approche axée sur la valeur créée pour l'entreprise, les entreprises transforment leurs ERP vieillissants en des systèmes d'innovation, à l'aide de la solution SAP S/4HANA.

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Une femme regarde son tableau de bord.

Actualités

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