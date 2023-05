À l'ère de l'agilité, du DevOps et de l'exécution continue, le provisionnement traditionnel des données de test ne pourra pas suivre le rythme.



Notre logiciel de génération de données de test (TDG) résout l'un des plus gros goulets d'étranglement des tests logiciels actuels : le provisionnement des données de test. Cette technologie brevetée est une innovation en termes de vitesse, de coût, de sécurité, de qualité, de simplicité et de polyvalence qui n'étaient auparavant pas disponibles sur le marché de la gestion des données de test d'entreprise. Actuellement, les pipelines d'intégration continue et d'exécution continue (CI/CD) doivent fournir plus rapidement les données de test et les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui exige une sécurité totale. Pour ce faire, notre partenariat avec Cognizant fournit une solution idéale pour répondre à vos besoins de développement de logiciels. Créée il y a maintenant 7 ans, la solution de génération de données de test en temps réel de GenRocket a été déployée avec succès comme alternative à l'utilisation de données de test de production sensibles et de systèmes de gestion de données de test coûteux pour les entreprises clientes sur 10 marchés verticaux du monde entier, dont ceux des services financiers, des assurances et des soins de santé.