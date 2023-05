Cognizant Smart Manufacturing intègre l'intelligence dans les systèmes de production pour offrir une visibilité en temps réel et une auto-optimisation des opérations de fabrication. Nous mettons en œuvre les bonnes solutions en matière d'informatique (IT) et de technologies opérationnelles (OT) à grande échelle. Cela implique d'intégrer à ces technologies l'automatisation, les données et l'analytique pour offrir une résilience de production qui vous permet d'améliorer l'efficacité des processus et la prévisibilité des pannes. Résultat : un temps d'arrêt réduit et une valeur système étendue.

Cognizant possède une expérience de la transformation des opérations de production dans l'ensemble du secteur. En nous appuyant sur notre méthodologie hors pair Cognizant OnePlant, nous vous aidons à définir et à cartographier votre vision stratégique de la fabrication intelligente afin d'identifier rapidement comment les nouvelles technologies peuvent améliorer vos opérations. Nos accélérateurs prédéfinis rééquilibrent les solutions IT et OT pour augmenter la productivité, réduire les coûts et améliorer le contrôle des déchets. Nos solutions de Smart Manufacturing s'adaptent aussi bien à un site de production qu'à de nombreux sites à travers le monde.