Notre système de gestion intelligente du lieu de travail (IWMS) peut accroître l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et optimiser les ressources, tout en vous fournissant des outils et des informations pour mieux gérer vos actifs, vos installations et vos portefeuilles immobiliers.

Les accélérateurs de Cognizant accélèrent la mise en œuvre du système IWMS en intégrant les données de plusieurs systèmes disparates afin d'éliminer la nécessité de repartir de zéro avec les données du portefeuille. Notre offre inclut des conseils stratégiques, la mise en œuvre de technologies, des services de support et des services d'hébergement ou services cloud. Nous pouvons également aider à la mise en œuvre des technologies de nos partenaires, telles que IBM TRIRIGA.