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Software AG
Nous vous donnons les outils dont votre entreprise a besoin pour concrétiser ses idées innovantes dans un monde plus intelligent et plus connecté.

Avec la première plateforme commerciale numérique au monde, Software AG ouvre la voie à nos clients pour amorcer la transition numériques des marchés verticaux du secteur. Notre suite complète de solutions comprend ARIS, Alfabet, Apama, Terracotta, webMethods et Cumulocity IoT. En associant les applications dynamiques, un IoT riche en données, des analyses prédictives et des capacités cloud à des options de déploiement sur site et hybride, nous fournissons une base optimale pour développer une entreprise digitale.

Cognizant dispose de l'un des plus grands viviers de talents Software AG au monde. Tous les ans, nous sommes sponsor de la conférence annuelle des utilisateurs, le Software AG Innovation Tour. Nous avons remporté à plusieurs reprises le prix de l'innovation de Software AG pour notre excellent travail en termes d'optimisation des processus métiers du client.

logo Software AG
SOLUTIONS, SERVICES ET CAPACITÉS

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner.

Notre pôle de gestion intégrée des processus (IPM) collabore étroitement avec Software AG pour proposer des solutions logicielles d'entreprise aux organisations afin d'accélérer leur transformation numérique. Ces solutions utilisent généralement des outils d'architecture d'entreprise, l'architecture des microservices (MSA/SOA), l'intégration hybride, l'automatisation des processus numériques, la gestion des API, l'Internet des objets, le traitement des événements complexes, des informations exploitables en temps réel et les iPaaS cloud.

Cognizant collabore avec Software AG par l'intermédiaire d'un centre d'excellence mondial dont l'objectif est d'aider les clients à mieux contrôler les besoins liés aux événements sur plusieurs canaux. En tant que partenaire stratégique mondial de Software AG, Cognizant dispose d'une grande expérience et d'une vaste expertise en matière de planification, de mise en œuvre et d'entretien des solutions.

Cognizant et Software AG aident les fabricants à mettre en œuvre des services d'IdO industriels pour connecter les ressources au travailleur industriel afin d'augmenter la productivité et de coupler les mondes numérique et physique. Cognizant comprend toutes les capacités de la chaîne de valeur qui sont nécessaires pour obtenir des processus de fabrication intelligents et connectés, et fournit l'innovation axée sur le client dont les entreprises ont besoin pour concrétiser l'industrie 4.0, grâce à la plateforme commerciale numérique de Software AG et à Cumulocity IoT.

Avec Software AG, Cognizant aide les entreprises ayant d'importantes opérations informatiques à centraliser l'intégration et à développer des capacités de gestion du cloud et des API pour mettre rapidement en œuvre leur stratégie de numérisation. À l'aide des produits Software AG, Cognizant stimule les innovations, telles que le renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'expérience bancaire pour les institutions financières, la création d'expériences e-commerce transparentes et engageantes pour les distributeurs et la proposition d'une visibilité à 360 degrés des chaînes logistiques progressives pour répondre efficacement aux besoins des clients.

PRIX ET DISTINCTIONS

Nos partenaires attendent de nous les standards les plus élevés.

Ils savent ce que représente la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos services répondant aux meilleurs standards du marché.

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Software AG

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