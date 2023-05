Les exigences changeantes du marché, les besoins de main d'œuvre, les coûts, et la pression concurrentielle contraignent les fabricants à trouver de nouvelles manières de faire mieux les choses, plus rapidement et à moindre coût sans perturber les opérations.

Les leaders du marché de la fabrication déploient des solutions d'industrie 4.0 pour transformer les produits, les processus et les individus, ce qui permet d'atteindre des niveaux de productivité, d'innovation et de rentabilité jamais atteints auparavant.

Nos clients communs tirent parti des solutions d'IIoT et de réalité augmentée pour redéfinir la manière dont les produits sont fabriqués et réparés, et pour créer de nouveaux niveaux de productivité des travailleurs. Si vous cherchez à mieux comprendre les meilleures pratiques et les valeurs générées par des accélérateurs éprouvés, renseignez-vous sur les solutions Cognizant Connected Factory, Cognizant OnePlant et APEx basées sur ThingWorx et Microsoft Azure.En savoir plus.