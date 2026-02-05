10) Vers des écosystèmes d’agents intégrés ?

Quelle sera la prochaine frontière de l’IA en 2026 et dans les années suivantes ? De manière ambitieuse mais réaliste, on peut parier que l’IA s’orientera rapidement vers des écosystèmes auto-orchestrés, coordonnés de bout en bout par des agents IA.

Un modèle qui devrait placer la notion de contexte au cœur des efforts de généralisation et d’optimisation des agents, particulièrement dans des environnements complexes. D’où un rôle crucial à jouer pour les entreprises de conseil et les intégrateurs : apporter aux clients une compréhension immédiate de ces données de contexte et s’assurer que ces agents sont coordonnés dans un système intégré qui permette le traitement des objectifs et des réalités opérationnelles propres de l’entreprise cliente. Cette vision mêlant la customisation à l’industrialisation constitue le nouvel horizon du monde de l’entreprise et des secteurs industriels et logistiques, où la résilience et l’agilité sont des facteurs déterminants de performance. Par exemple, dans des industries de pointe comme l’automobile, l’IA peut apporter des bénéfices considérables en traitant les données pour livrer des prédictions et des indications de suivi : dans le domaine de la planification et des achats pour réduire les risques de rupture, ou dans le domaine des opérations (robotique, lignes d’assemblage) pour donner des indications de qualité, de traçabilité ou encore de consommation de ressources.