Quelles seront les avancées observées sur le front de l’Intelligence Artificielle en 2026 ? Jusqu’où les entreprises auront-elles osé s’aventurer, entre adoption par les métiers, exploration de l’agentique et déploiement de systèmes intégrés ?
Après des mouvements erratiques marqués par une course à l’équipement puis un ralentissement dû à l’attente de premiers résultats, la tendance pour 2026 confirme un dynamisme et une généralisation pour les outils IA sur tout le périmètre de l’entreprise. La relative retombée de la « fièvre IA » permet d’éclairer les décisions des entreprises : celles-ci se concentrent désormais sur le développement des systèmes de traitement du contexte (contextual intelligence) et sur l’intégration de l’IA directement dans les opérations des différents métiers. Elles s’appuient pour cela sur une réelle maturité acquise lors du déploiement de la première phase.
Si l’Europe est longtemps restée à la remorque de l’Amérique du Nord concernant l’adoption IA, l’aboutissement de la vision réglementaire européenne en 2026-2027 pourrait bien signer le top départ d’un mouvement de généralisation en sécurisant les usages de l’IA tout en permettant aux entreprises de connecter leurs données et d’optimiser leurs opérations.