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Syndigo Rising Star Award 2025
Rising Star Award

Cognizant a reçu de Syndigo le prix Rising Star Award 2025 en reconnaissance de notre dynamisme, de notre innovation, et de notre influence grandissante auprès des clients qui cherchent à maîtriser les offres produit et gestion des données de Syndigo afin de piloter leur transformation compatible IA à grande échelle.

Syndigo Rising Star Award 2025
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