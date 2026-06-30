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Partenaire de l'année 2025 des intégrateurs de solutions mondiales par Syndigo
Partenaire de l'année 2025 des intégrateurs de solutions mondiales

Cognizant a été nommée partenaire de l'année 2025 des intégrateurs de solutions mondiales par Syndigo. Ce prix souligne notre avance en matière de fourniture de produits d'entreprise compatibles IA et de solutions de gestion basées sur la plateforme leader du secteur de Syndigo.

Partenaire de l'année 2025 des intégrateurs de solutions mondiales par Syndigo
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