ISG Provider Lens™ – AI-driven Application Development Outsourcing (AI-driven ADM Services) across APAC, Europe and the U.S.

Nous sommes convaincus que cette distinction reflète notre solidité en matière de développement applicatif et d'ingénierie moderne pilotés par l'IA afin d'optimiser la valeur métier de nos clients. Nous associons notre profonde expertise sectorielle avec des plateformes IA propriétaires telles que Cognizant Neuro® AI Engineering, Flowsource™ et Skygrade™ afin d'offrir des innovations évolutives et sécurisées. Notre modèle d'exécution centré sur l'IA basé sur l'ingénierie par IA générative et l'orchestration par IA agentique permet aux clients de tous secteurs d'accélérer leur développement applicatif, de bénéficier de l'agilité et de produire des résultats mesurables à grande échelle.

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