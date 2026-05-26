Lauréate ISG EMEA Paragon™ Awards 2025 – Durabilité

Cognizant génère de la valeur ajoutée pour les clients avec des solutions agentiques full-stack personnalisées et des services orientés plateformes. Ces deux éléments, basés sur une propriété intellectuelle exclusive, servent de passerelle critique entre les capacités IA et les résultats métier concrets. Qu'il s'agisse de redéfinir les processus et modèles économiques ou de créer puis d'exécuter des systèmes qui les actionnent, Cognizant agit comme un AI Builder en ouvrant la voie vers la valeur d'entreprise.