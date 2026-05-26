HFS classe Cognizant parmi les leaders de marché Horizon 3 et « SaS Star » dans HFS Horizons: Agentic Services, 2026. L'institut de recherche a notamment cité notre vision limpide de l'IA en trois axes qui améliore la productivité, facilite le passage à une couche opérationnelle agentique et génère de nouveaux modèles de travail, le tout via notre approche d'agentification d'entreprise. Le rapport met en lumière nos capacités de bout en bout via Agent Foundry et Neuro® AI renforcés par un écosystème profond soutenu par des normes IA responsables, la certification ISO 42001 et l'accent mis sur l'ingénierie du contexte afin d'encourager une gouvernance, une mise à l'échelle et une interopérabilité solides entre des environnements professionnels complexes.