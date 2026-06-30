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Cognizant nommé Leader dans le Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026

Notre modèle unifié de diffusion marketing, Cognizant Moment, nos AI-led campaign tools, l'innovation Neuro AI et nos partenariats écosystémiques profonds nous distinguent.

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Cognizant nommé Leader dans l'Everest Group's B2B Sales Service PEAK Matrix® Assessment 2025
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