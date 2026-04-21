Leader dans l'évaluation NEAT Quality Engineering 2025 de NelsonHall

NELSON HALL

Cette distinction souligne notre capacité en matière d'analyse basée sur l'IA, de cas d’utilisation de l'IA générative et de tests SAP. Notre pratique globale au niveau de l'assurance et de la qualité apporte une automatisation avancée, une expertise sectorielle approfondie et des solutions innovantes qui favorisent des résultats plus rapides, évolutifs et pérennes. Avec l'accent mis sur l'adoption de l'IA et sur l'amélioration continue, Cognizant offre aux entreprises une assurance digitale facile à évaluer.