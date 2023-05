Saint-Gobain Abrasifs est le leader mondial de la fabrication d'abrasifs pour le façonnage et la finition de nombreux matériaux. L'entreprise a fait ses preuves en matière de qualité produit, de R&D et d'ingénierie. Sa direction souhaitait que ses équipes EMEA en contact avec la clientèle disposent d'outils répondant aux mêmes exigences de qualité pour favoriser son développement et accroître ses ventes.

Notre approche

Nous disposions d'un délai serré de 12 mois pour déployer Salesforce dans 25 pays, de langues et cultures très diverses. En étroite collaboration avec le responsable CRM EMEA et le DSI de Saint-Gobain Abrasifs, Cognizant a mis en œuvre un programme de gestion du changement et de fourniture de solutions techniques en trois phases, impliquant les équipes informatiques, commerciales, marketing et de service client de toute la région EMEA.

Dans le respect de ce délai ambitieux, Cognizant a mené à bien un projet de transformation opérationnelle et informatique très complexe. Nous avons réalisé une mise en œuvre personnalisée de Salesforce Sales Cloud et formé 650 utilisateurs des équipes commerciales, dont 35 intervenants externes, dans 25 pays de la région EMEA.