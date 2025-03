Réunion annuelle du Forum économique mondial 2025

Au-delà des enjeux de l'IA

C'est indéniable : l'IA ouvre la voie à de nouvelles visions et expériences du monde, ainsi qu'à de nouvelles attentes : traitement médical rapide et personnalisé, expériences de vente au détail attrayantes, accès transparent aux services publics et garantie renforcée en matière de transparence et de confiance.

Pour répondre aux attentes croissantes des clients, des employés et de la société dans son ensemble, les entreprises doivent se dépasser. Au-delà des habitudes. Au-delà des attentes. Elles doivent transformer la puissance brute de l'IA en solutions d'entreprise qui plaisent aux gens et restent rentables à grande échelle.

En tant que partenaire stratégique du Forum économique mondial, Cognizant apporte ses connaissances et son expertise au dialogue de Davos 2025 sur le thème de la collaboration à l'ère de l'intelligence.