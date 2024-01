Marketing Cloud

Lorsqu'il s'agit de planifier et de mettre en œuvre des solutions, nous avons tout vu - des grandes organisations mondiales aux petites entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Grâce à des stratégies marketing de haut niveau et une expertise technique approfondie, nous maximiserons votre ROI et donnerons à votre équipe les moyens de réussir.

Mise en œuvre et configuration complètes du compte

Nous gérons chaque détail de la configuration de votre compte pour garantir votre succès à long terme, notamment les utilisateurs et les rôles, la configuration du domaine, le warm-up d'IP et les conventions de nommage.

Plateforme puissante et migrations de données

Grâce à une analyse approfondie, nous identifierons et migrerons tous les actifs pertinents avec soin et efficacité.

Créer une expérience client exceptionnelle

Nous moderniserons les actifs qui créent une expérience client personnalisée remarquable, qu'il s'agisse des modèles d'e-mails au contenu dynamique, des centres de préférences personnalisés, des landing pages ou des parcours.